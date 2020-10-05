 ФК ″Шахтар″ у повному складі пішов на ізоляцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

ФК "Шахтар" у повному складі пішов на ізоляцію

Після виявлення коронавірусу в гравців збірної України Андрія Пятова та Тараса Степаненка футбольний клуб "Шахтар" пішов на самоізоляцію. Гравці й тренери пройдуть додаткові перевірки, наголосили в клубі.

ФК Шахтар (Донецьк)

Гравці ФК "Шахтар" (Донецьк), архівне фото

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) пішов на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в гравців збірної України Андрія Пятова та Тараса Степаненка. Про це повідомив у понеділок, 5 жовтня, офіційний сайт "Шахтаря".

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Як зазначається в повідомленні, після матчу "Десна" - "Шахтар" медслужба клубу отримала результати ПЦР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, зроблених напередодні. "Тести Андрія Пятова та Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу "помаранчево-чорних" виявились позитивними. (...) "Шахтар" повним складом іде на самоізоляцію", - йдеться у повідомленні клубу.

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5 та 8 жовтня всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після чого визначатимуться з подальшими діями, зазначається на сайті клубу.

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Нагадаємо, в Україні останнім часом спостерігається стрімке зростання кількості виявлених випадків захворювання коронавірусом. Від 5 жовтня в країні почало діяти нове епідемічне зонування, згідно з яким столиця Київ опинилися в "жовтій" зоні.

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