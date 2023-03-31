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Гравці ФК "Шахтар", 2018 рік
Гравці ФК "Шахтар", 2018 рікФото: Imago Images/A. Djorovic
СпортУкраїна

ФК "Шахтар" скаржиться в Єврокомісію на ФІФА

Олександр Куницький
16 хв. тому

Звернутися до Єврокомісії футбольний клуб "Шахтар" вирішив після того, як Спортивний арбітражний суд відхилив вимоги скасувати дозвіл FIFA іноземним гравцям призупиняти контракти.

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Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) подав скаргу до Європейської Комісії проти Міжнародної федерації футболу (FIFA) через її рішення дозволити іноземним гравцям і тренерам призупиняти контракти з українськими клубами до літа 2023 року. Про це повідомив у п'ятницю, 31 березня, офіційний сайт "Шахтаря".

"Ми очікуємо, що Єврокомісія зрозуміє та оцінить надзвичайний фінансовий тиск, який відчуває наш клуб через дії ФІФА, тоді як нашу країну спустошує незаконна війна", - заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Клуб звернувся до Єврокомісії, оскільки вважає, що рішення FIFA порушує законодавство Європейського Союзу про конкуренцію. За словами Палкіна, дії федерації призвели до автоматичного призупинення договорів із легіонерами та іноземними тренерами в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У результаті багато легіонерів пішли з "Шахтаря" в статусі вільних агентів, що завдало "великої втрати прибутку від трансферів гравців і виснаження основних доходів клубу на суму близько 40 мільйонів євро", наголосив він. 

Раніше у цій справі донецький клуб звертався до Спортивного арбітражного суду, однак той відхилив усі претензії "Шахтаря", повністю прийнявши доводи FIFA. Таким чином рішення щодо призупинення договорів діє до червня 2023 року. Палкін вважає, що існує високий ризик його подальшого продовження до червня 2024 року. 

"Шахтар" вважає, що FIFA створила систему, за допомогою якої може впливати на результати рішень Спортивного арбітражного суду. "Тому ми закликаємо міжнародний футбол об'єднатися та реформувати юридичні процедури й стандарти управління нашого спорту", - наголсов Палкін.

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