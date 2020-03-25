 Fitch погіршило прогноз для українських банків через коронавірус | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2020

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Економіка

Fitch погіршило прогноз для українських банків через коронавірус

На стабільність банківської системи впливає економічний тиск, викликаний поширенням коронавірусу і зниженням цін на нафту. 

Штаб-квартира Fitch у Нью-Йорку

Штаб-квартира Fitch у Нью-Йорку

Одне з трьох авторитетних рейтингових агентств світу - Fitch Ratings - погіршило прогноз для українського банківського сектору через вплив коронавірусу. "Економічний тиск, викликаний поширенням коронавірусу і зниженням цін на нафту, негативно впливає на кредити банків і може призвести до негативних рейтингових дій", - цитують інформагенції повідомлення Fitch від середи, 25 березня.

За даними Fitch, рівень тиску на банки залежатиме від глибини і тривалості економічного спаду, конкретних ризиків для національної економіки та зовнішніх фінансів (приміром, доходів від туризму або грошових переказів), заходів національної влади та окремих банків тощо.

Крім України агентство погіршило прогноз щодо банківського сектора також для Росії, Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Білорусі та Грузії.

Як повідомлялось, за останню добу в Україні було зафіксовано 43 нові випадки інфікування коронавірусом та два летальні випадки.

DW.COM

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