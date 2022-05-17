Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО 18 травня

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини 17 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини вівторка, 17 травня (час київський).

Фінляндія відмовилася платити за російський газ у рублях

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Фінський державний оператор Gasum відмовився платити за російський газ у рублях та звернувся до арбітражного суду, йдеться у повідомленні компанії, яке оприлюднили 17 травня. Компанія повідомила, що отримала листа від "Газпром-експорту" із вимогою проводити майбутні платежі за газ у рублях. Gasum зазначає, що у них був укладений довгостроковий контракт із російським постачальником, за яким передбачалася оплата у євро.

"Gasum не приймає вимог "Газпром-експорту" і, відповідно, не здійснюватиме платежі у рублях чи відповідно до запропонованого "Газпром-експортом" механізму оплати", - заявили у фінській компанії та додали, що справа розглядатиметься в арбітражі.

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Італійська нафтогазова компанія Eniрозпочала процес відкриття двох рахунків у "Газпромбанку" - у євро та російських рублях - як "запобіжний захід". Найближчими днями настануть крайні терміни оплати за постачання газу з РФ, зазначили у компанії. Представники Eni називають процедуру нейтральною як із точки зору витрат, так і з точки зору ризику, і такою, що "не є несумісною" із санкціями щодо Росії.

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Щонайменше ще сім автобусів з українськими військовими виїхали з територію заводу "Азовсталь" у супроводі російського конвою 17 травня, повідомляє агенція Reuters із посиланням на очевидця події. За словами джерела, деякі з українських бійців нібито були не поранені.

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Фінляндія та Швеція разом подадуть заявки на вступ до НАТО у середу, 18 травня, в штаб-квартирі військового Альянсу в Брюсселі, повідомила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон. "Я щаслива, що ми пішли спільним шляхом, і ми можемо зробити це разом", - сказала Андерссон під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністе. Раніше у вівторок міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила у Twitter, що вона підписала офіційну заявку на вступ країни до НАТО.

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Російсько-українські переговори про припинення війни призупинені, повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у вівторок. "Переговорний процес залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни. Сьогодні він призупинений, бо після Стамбульського комюніке якихось суттєвих змін чи зрушень немає. РФ все ще залишається у своєму стереотипному мисленні … Вони досі живуть у світі, де нібито є український нацизм", - розповів Подоляк. Остання очна зустріч переговорних делегацій України та РФ відбулася 29 березня у Стамбулі.

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Російські війська утримують понад три тисячі мирних мешканців Маріуполя у "фільтраційній в’язниці"- колишній виправній колонії №52 в селищі Оленівка Донецької області. Про це написала у Facebook омбудсменка Людмила Денісова. За її словами, серед заручників близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів.

Також Денісова пише, що російські військові піддають затриманих багатогодинним допитам та тортурам із застосуванням електричного струму. За даними обмудсменки, термін такої "фільтрації" становить 30 діб, а для активістів, колишніх військових та правоохоронців він продовжується ще на місяць.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини з боку Росії та закликала міжнародну спільноту визнати РФ терористичною державою.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав рішення Фінляндії та Швеції подати заявки на членство в НАТО "історичним кроком" для Альянсу та Європи. Обидві країни таким чином реагують на агресію РФ проти України та пов'язану з цим "різку зміну" ситуації в галузі безпеки в Європі, заявив Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Ліхтенштейна Даніелем Рішем.

За словами канцлера, Німеччина сприятиме швидкому процесу приєднання. І Фінляндія, і Швеція завжди можуть розраховувати на допомогу ФРН, "особливо у цій ситуації", запевнив глава німецького уряду.



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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України кажуть, що Росія збирається залучити іноземні ЗМІ для створення фейків. За даними воєнної розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони РФ готує престур іноземних журналістів на непідконтрольну території України. Розвідка інформує, що цей захід плануюють провести з 18 до 21 травня у Маріуполі, де журналістам збираються показати уламки боєприпасів, зібраних з окупованих районів Донецької області, та готують "очевидців", що розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя.



Також за даними ГУР, представників ЗМІ повезуть до Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де вони зустрінуться із ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним. Розвідка вважає, що міністерство оборони РФ намагається залучити медійників із Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ. Українська сторона застерігає іноземців від незаконного перетину державного кордону.



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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що іншої формули порятунку військових з "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути. Про це вона сказала під час брифінгу у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна. "Операція проводитиметься до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію, - сказала Маляр. - Також ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід"

++16.00++

Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО. Це рішення підтримали 188 із 200 законодавців. Це відкриває шлях для подання країною заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу, що має відбутися днями. Це є історичним рішенням для країни, яка 75 років сповідувала політику неприєднання до військових союзів.

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У МЗС Росії заявили, що перемовини РФ з Україною більше не ведуться "в жодному вигляді". "Переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, передає "Інтерфакс". Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наполягає, що переговори принаймні щодо обміну бійців з "Азовсталі" з російською стороною ведуться. "Переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у вівторок.

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Оперативне командування "Північ" повідомляє про обстріли прикордонних пунктів Сумської області України з боку РФ. За даними військових, зранку спостерігачі зафіксували обстріли біля селища міського типу Есмань Глухівського району. Також командування повідомило про 70 вибухів у напрямку села Бояро-Лежачів, Конотопського району та шість вибухів біля села Сопич, Шосткинського району.

Про бойові дії на прикордонні також написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький у себе в Telegram. "Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середина-Буди", - повідомив він.

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На Донбасі обстріли вздовж усієї лінії фронту

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Російська армія не зупиняє масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута на Донбасі. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, у себе на Facebook. За його словами, сьогодні авіаракетного удару зазнало місто Авдіївка - пошкоджено три житлові будинки. Через обстріли знеструмлено Красногорівку та досі залишається пошкодженою високовольтна лінія в Очеретинській громаді. Немає світла й у місті Райгородок, Миколаївської громади.

Також Кириленко повідомив про руйнування у Бахмуті, зокрема однієї з міських шкіл.

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