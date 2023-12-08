Фінляндія відмовилась видати Києву командира бойовиків з РФ

На Яна Петровського, який воював на Донбасі проти українських військ у 2014-2015 роках, в українській в'язниці може очікувати ставлення, яке принижує людську гідність, вважає фінський суд.

Верховний суд Фінляндії відмовив у екстрадиції в Україну громадянина Росії Яна Петровського, який у 2014-2015 роках під позивним "Славян" брав участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей в складні так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".

Як повідомляє у п'ятницю, 8 грудня, фінське видання Yle, причиною відмови у видачі Петровського суд назвав умови утримання в українських в'язницях. Він, зокрема, послався на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який раніше визнав, що ці умови порушують третю статтю Європейської конвенції з прав людини. "Згідно з цією статтею, ніхто не повинен піддаватися тортурам, нелюдському поводженню або покаранню таким чином, що принижує гідність", - зазначає Yle.

В Україні Петровського підозрюють в тероризмі

Українські правоохоронці ще в 2016 році заочно повідомили Петровському, який був одним з лідерів групи "Русич", про підозру в участі у терористичній організації.

У липні 2023 року його затримали фінські прикордонники, а українські прокурори, щоб не допустити депортацію Петровського в Росію направили Фінляндії запит про його тимчасовий арешт.

Розвідка Німеччини відносить "Русич" до екстремістських і неонацистських угруповань та вважає, що група може бути пов'язана з російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер". Бойовики з "Русича" беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України.