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Фінляндія відкриє два пункти пропуску на кордоні з Росією

Олександр Куницький
12 грудня 2023 р.

Внаслідок напливу біженців з РФ уряд Фінляндії закрив всі прикордонні переходи на кордоні з РФ. З 14 грудня два з них відновлять роботу.

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Фінський прикордонник
Фінський прикордонникФото: Teri Schultz/DW

Уряд Фінляндії вирішив поновити роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Росією. Як повідомив у вівторок, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, йдеться про південно-східні пункти пропуску "Ваалімаа" та "Нійрала".

КПП планують відкрити у четвер, 14 грудня, пише агенція AFP. Водночас їх можуть закрити знову, якщо ситуація з  напливом мігрантів з російського боку знову погіршиться, додав Орпо.

Читайте також: Як мігранти потрапляють через Росію до Фінляндії

Наплив мігрантів у Фінляндію

Фінляндія повністю закрила всі дев'ять пропускних пунктів на кордоні з РФ 30 листопада. Влада країни пояснила це рішення різким збільшенням потоку нелегальних мігрантів з третіх країн з території Росії. Прем'єр Орпо і президент Саулі Нійністе звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО.

Як повідомлялося, раніше в листопаді Фінляндія припинила пропускати через кордон велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли саме так приїздили нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон машини з російською реєстрацією.

Також Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, будує 200-кілометровий паркан на одній з його ділянок. Паркан планують завершити до 2026 року.

Мігранти як "зброя" Росії на кордоні з Фінляндією

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