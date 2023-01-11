Фінляндія не визначилась щодо сучасних танків для України

У Гельсінкі ще не виробили рішення щодо надання Україні сучасних бойових танків та очікують на дії інших країн, насамперед Німеччини. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 11 січня (час київський).

++

Потенційний контроль РФ над Соледаром не означатиме оточення Бахмута - ISW

Російські війська не захопили весь Соледар Донецької області, попри низку російських заяв про захоплення міста та загрозу неминучого оточення Бахмута, йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Станом на 10 січня аналітики ISW могли підтвердити лише присутність найманців приватної військової компанії "Вагнера" в центрі Соледара.

Потенційний контроль росіян над Соледаром не означатиме негайного оточення Бахмута, бо не обов'язково дозволить їм встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями зв'язку, наголошують експерти.

Читайте також: Бої в Соледарі: оборона Бахмута лишається стабільною - британська розвідка

++07:54++

За минулу добу українські військові відбили атаки російської армії в районах 13 населених пунктів: Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Пречистівка - Донецької. Соледара у цьому списку, на відміну від 10 січня, немає.

Війська РФ завдали вчора шести ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

"Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", - повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ і артилерії та вісім районів зосередження сил РФ.

Читайте також: Бої за Соледар: що потрібно знати про передмістя Бахмута та його підземелля

++07:36++

Рада позбавить мандатів чотирьох депутатів на найближчому засіданні - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада України позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій, анонсував голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський припинив громадянство чотирьох народних депутатів: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (всі - від забороненої "Опозиційної платформи - За життя") та Андрія Деркача.

Віктор Медведчук Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Згідно з Конституцією, в разі припинення громадянства припиняються і повноваження нардепа в Раді.

++07:20++

Фінляндія ще не визначилась щодо сучасних танків для України

Фінляндія ще не виробила рішення щодо надання Україні сучасних бойових танків та очікує на дії інших країн, насамперед Німеччини, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на джерело.

"Фінляндія поки не прийняла якихось рішень щодо передачі Україні бойових танків. Та якщо виникне група з кількох країн, готових передати танки Україні, то Фінляндія розгляне можливість участі в цих поставках", - цитує видання свого співрозмовника.

Читайте також новини дня за 10 січня.