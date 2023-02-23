Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 (онлайн)

Україна отримає від Фінляндії три танки "Леопарди". Загальний обсяг допомоги, що включає бойові машини, складе 160 мільйонів євро. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 23 лютого.

ППО "приземлила" розвідувальний дрон на Київщині

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У Київській області під час повітряної тривоги протиповітряна оборона збила російський розвідувальний безпілотник, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "Розвідувальний безпілотник навідався в Київську область. Відпрацювали успішно. Приземлили його", - розказав він в ефірі національного телемарафону.

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Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, а також допоможе у навчаннях, пов'язаних з їхнім використанням, пише Reuters. Як зауважили в міністерстві оборони Фінляндії, загальний обсяг пакету допомоги, до якого увійдуть танки, становитиме 160 мільйонів євро. Фінляндія має трохи менше 200 танків Leopard 2.

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У низці районів окупованого Криму дві радіостанції почали передавати "погрози" від імені начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова, повідомляє "РИА "Новости". Видання стверджує, що запис потрапив ефір через "злам". В Сімферополі та Севастополі "зламати ефір не вдалося", кажуть представники окупаційної влади. Мовлення радіостанцій наразі припинили.

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Депутати з України і Литви бойкотують Парламентської асамблеї ОБСЄ, яке розпочалося у Відні, через присутність на ньому російської делегації.

Напередодні лютневого засідання асамблеї парламентарі з 20 країн закликали Австрію не видавати візи російським учасникам, але уряд країни заявив, що повинен це зробити, оскільки штаб-квартира цієї організації знаходиться у Відні і видав візи підсанкційним росіянам.

Загальні дебати ПА ОБСЄ , які відбудуться у п'ятницю, 24 лютого, будуть присвячені річниці вторгнення Росії в Україну.

Глава МЗС ФРН проти обмеження припливу біженців з України

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Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) виступає проти фінансової та кількісної верхньої межі для біженців з України. Йдеться про надзвичайну ситуацію і тому "не можна говорити про обмеження", заявила вона в ефірі телеканалів RTL і ntv. За словами Фезер, витрати на прийом біженців у поточному році збільшаться. Міністерка також спростувала побоювання про те, що понад мільйон біженців з України, які перебувають наразі в Німеччині, загострять проблему дефіциту житла. "Майже 70 відсотків біженців розміщені в приватних будинках", - зазначила вона. Проблема нестачі житла існувала ще до нинішньої міграційної кризи, і прийом українців "зовсім не впливає" на підвищення цін на нерухомість у великих містах, стверджує Фезер.

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У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Причина падіння з'ясовується. За повідомленнями ЗМІ, зазнав літак Су-25, впавши на сарай із сіном на околиці села Оріхове.

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У районі кордону Росії із Чернігівською областю зафіксований рух колон військової техніки без знаків розпізнавання, повідомляє Оперативне командування "Північ" з посиланням на дані розвідки.

За інформацією української сторони, російські військові одягнені у піксель, схожий на форму Збройних сил України. "Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступ, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні

++10.35++

У Молдові спростовують заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію у Придністров'ї. Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу уряду Prima Sursă.

"Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде проінформовано", - йдеться в повідомленні.

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Російські війська, ймовірно, готуються до чергового наступу в районі Вугледара Донецької області, попри невдалі атаки на цьому напрямі протягом лютого, повідомила британська розвідка.

10 лютого британська військова розвідка повідомляла про втрату росіянами щонайменше 30 одиниць бронетехніки через невдалу спробу штурму Вугледара.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес прибув до України

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії. "Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - написав він у Twitter.

++09.20++

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито готує "збройну провокацію" у сепаратистському регіоні Придністров'я в Молдові. У Москві стверджують, що готується певне "вторгнення," приводом для якого має стати "інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я", в якому будуть задіяні "українські диверсанти", переодягнуті у форму російських збройних сил. Українська сторона поки не відреагувала на таку заяву.

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Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звинуватив Берлін у "зигзагоподібному курсі" під час реалізації розвороту в політиці безпеки. За словами колишнього посла України у ФРН, федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) порушив "епохальне табу", оголосивши про військову допомогу Україні через два дні після початку повномасштабного російського вторгнення. "Однак реалізація нового курсу дуже запізнюється і більше нагадує рух зигзагами з великою кількістю кроків назад, ніж стратегічне просування вперед", - заявив він в інтерв'ю dpa. При цьому постачання зброї Україні, яке Німеччина вже здійснила, Мельник назвав "квантовим стрибком". Водночас його поки що виявилося недостатньо, щоб Україна змогла повернути окуповані Росією території, включно з Кримом, зазначив він. За словами Мельника, Київ очікує на подальші сміливі рішення коаліційного уряду, насамперед на якнайшвидше надання винищувачів.

++08.10++

Росія планує ракетний удар на 23-24 лютого, попередив керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "УП". "Він буде невеликий. Нічого незвичайного, ми таке пережили уже більше 20 разів", - запевняє голова розвідки.

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Українській війська протягом 22 лютого відбили близько 90 атак росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Минулої доби російські підрозділи завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), внаслідок яких в тому числі постраждали цивільні люди і населені пункти.

Через провал наступу та значні втрати під Вугледаром на Донеччині, так званий "козачий загін" при 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту Росії відмовляється від подальшої участі у наступальних діях, стверджують в ЗСУ.

++07.05++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "наругою над колективним сумлінням" світової спільноти розв'язану Росією війну проти України. "Перша річниця російського вторгнення в Україну є похмурою віхою - як для українського народу, так і для міжнародного співтовариства", - зазначив Гутерріш, виступаючи на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, за день до річниці початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України. "Напад Росії на Україну - це виклик основоположним принципам і цінностям нашої багатосторонньої системи. Це наруга над нашим колективним сумлінням", - заявив генсек ООН.

Фото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

Гутерріш також нагадав про загрозу застосування ядерної зброї. "Так зване тактичне застосування ядерної зброї абсолютно неприйнятне. Час відступити від краю прірви", - сказав Гутерріш. "Війна - це не рішення. Війна - це проблема", - додав він.

Голова Генеральної Асамблеї, угорський дипломат Чаба Кереші також наголосив, що "Росія була і залишається найважливішим членом співтовариства націй", і що в ООН чекають, коли вона повернеться "на шлях збереження миру". "Росія може покласти край війні, яку вона ж і розв'язала. Росія повинна покласти край цьому пекельному кровопролиттю", - заявив він делегатам російською мовою.

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