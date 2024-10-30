Позов Нафтогазу: Фінляндія конфіскує $4,25 млрд активів РФ

Суд у Гельсінкі конфіскував російські активи у Фінляндії на 4,25 мільярда доларів на вимогу української державної компанії "Нафтогаз".

Окружний суд Гельсінкі постановив конфіскувати активи Росії у Фінляндії на суму до 4,25 мільярда доларів для забезпечення дебіторської заборгованості групи "Нафтогаз" України. Про це в середу, 30 жовтня, повідомило міжнародне агентство Reuters, яке ознайомилося з рішенням суду.

Посольство РФ у Фінляндії заявило, що 29 жовтня отримало від виконавчої служби Фінляндії список з понад 40 об'єктів нерухомості, на які був накладений арешт. Згідно з повідомленням, половина конфіскованого майна - дипломатична власність, зокрема резиденції дипломатів.

Росія оскаржуватиме конфіскацію

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде "використовувати всі правові механізми для захисту своїх інтересів".

Нагадаємо, що ще в квітні 2023 року трибунал у Гаазі зобов'язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 мільярда доларів плюс відсотки та судові витрати для компенсації активів, захоплених у Криму, але та цього не зробила.