FT включив Зеленську до топ-25 найвпливовіших жінок світу

Олена Зеленська стала світовим символом стійкості, за що й потрапила до престижного рейтингу Financial Times, наголосила Кая Каллас. До списку також увійшли, зокрема, Марго Роббі та Бейонсе.

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до переліку 25 найвпливовіших жінок 2023 року в світі за версією британського видання Financial Times (FT). Рейтинг опублікований у четвер, 30 листопада.

Учасниці рейтингу вказані без порядкових номерів, а характеристику кожній з них давали інші відомі жінки. У випадку з Зеленською її охарактеризувала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Вона знає, як це - прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістом-сусідом, не знати, коли і чи побачиш ти своїх близьких наступного разу, як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це", - пише Каллас про Зеленську.

На її переконання, як і президент України Володимир Зеленський, його дружина стала світовим символом стійкості.

"Її лідерство у вирішенні питань психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим. Її робота, яка проливає світло на страждання і депортації українських дітей Росією, повертає спогади про мою власну сімейну історію: росіяни депортували мою матір до Сибіру, коли вона була немовлям", - зазначила Каллас.

Ініціатива Олени Зеленської про ментальне здоров'я українців To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За її словами, Зеленська "вражає своєю увагою до деталей та вмінням слухати". "Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням", - закликала естонська прем'єрка.

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Найвпливовіші жінки світу за версією FT

Крім Зеленської, до рейтингу найвпливовіших жінок 2023 року увійшли, зокрема, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, генеральна директорка General Motors Мері Барра, генеральна директорка Ernst & Young Джанет Транкейл, цьогорічна лауреатка Нобелівської премії миру, ув'язнена іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, угорська біохімікиня Каталін Каріко.

Також до рейтингу увійшли американська співачка Бейонсе, австралійська акторка й продюсерка Марго Роббі, південнокорейський жіночий гурт Aespa, американська тенісистка Коко Гауфф, іспанська футболістка Дженні Ермосо, нігерійська письменниця Лола Шонеїн, американська письменниця, лауреатка Пулітцерівської премії 2023 року Барбара Кінгсолвер.

"Вплив - здатність переконувати, виступати за зміни та уявляти кращі способи робити речі - має багато форм. Ніде це не проявляється так чітко, як у щорічному випуску журналу "Жінки року" - списку найвпливовіших жінок світу, про яких пишуть інші впливові жінки на міжнародній арені", - зазначає шефредакторка FT Роула Халаф у передмові до рейтингу.

Список укладався протягом кількох місяців на основі консультацій з сотнями журналістів FT, читачами видання та лідерами різних галузей.