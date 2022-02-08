 Фільм ″У руках пса″ отримав 12 номінацій на ″Оскар″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

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Новини

Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар"

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.

Кадр з фільму У руках пса.

Кадр з фільму "У руках пса".

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.    

Фільм "У руках пса" новозеландської режисерки Джейн Кемпіон номінований на “Оскар” одразу в дванадцяти категоріях. Кемпіон вже одного разу отримувала "Оскар": це було 1994 року - за оригінальний сценарій до фільму "Фортепіано". Тоді ж із "Фортепіано" Джейн Кемпіон стала другою в історії жінкою, номінованою і за найкращу режисуру, і за найкращий фільм. Цікаво, що три рази за останні п’ять  років у категорії "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер" був один переможець. 

Почесне друге місце за кількістю "зібраних номінацій" обіймає картина "Дюна" франко-канадського режисера та сценариста Дені Вільнева. Фільм претендує на отримання "Оскарів" у 10 категоріях, зокрема - як найкращий фільм, за режисуру та за музику, яку написав для "Дюни" композитор Ганс Ціммер (Hans Zimmer), що народився у Франкфурті-на-Майні.

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Серед інших фаворитів року та картин, що номіновані одразу в кількох категоріях - "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга, "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Брани та "Король Річард" Рейнальдо Маркуса Гріна.

Німецький фільм "Я твоя людина", який раніше потрапив до шортлисту премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм" не потрапив у номінацію. Україна висувала на "Оскар" драму Наталії Ворожбит "Погані дороги". Фільм теж не потрапив до шортлисту премії.

Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.

  • Лайза Міннеллі

    Богині "Оскара"

    Лайза Міннеллі

    Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.

  • Кетрін Гепберн

    Богині "Оскара"

    Кетрін Гепберн

    Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).

  • Вів'єн Лі

    Богині "Оскара"

    Вів'єн Лі

    Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.

  • С'юзен Гейворд

    Богині "Оскара"

    С'юзен Гейворд

    Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.

  • Сімон Сіньйоре

    Богині "Оскара"

    Сімон Сіньйоре

    Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".

  • Елізабет Тейлор

    Богині "Оскара"

    Елізабет Тейлор

    Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.

  • Еллен Берстін

    Богині "Оскара"

    Еллен Берстін

    Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.

  • Джейн Фонда

    Богині "Оскара"

    Джейн Фонда

    Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).

  • Кейт Вінслет

    Богині "Оскара"

    Кейт Вінслет

    У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).

  • Меріл Стріп

    Богині "Оскара"

    Меріл Стріп

    Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.

  • Брі Ларсон

    Богині "Оскара"

    Брі Ларсон

    Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната".

    Автор: Йохен Кюртен


 

 

 

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