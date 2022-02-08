Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар"

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.

Фільм "У руках пса" новозеландської режисерки Джейн Кемпіон номінований на “Оскар” одразу в дванадцяти категоріях. Кемпіон вже одного разу отримувала "Оскар": це було 1994 року - за оригінальний сценарій до фільму "Фортепіано". Тоді ж із "Фортепіано" Джейн Кемпіон стала другою в історії жінкою, номінованою і за найкращу режисуру, і за найкращий фільм. Цікаво, що три рази за останні п’ять років у категорії "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер" був один переможець.

Почесне друге місце за кількістю "зібраних номінацій" обіймає картина "Дюна" франко-канадського режисера та сценариста Дені Вільнева. Фільм претендує на отримання "Оскарів" у 10 категоріях, зокрема - як найкращий фільм, за режисуру та за музику, яку написав для "Дюни" композитор Ганс Ціммер (Hans Zimmer), що народився у Франкфурті-на-Майні.

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Серед інших фаворитів року та картин, що номіновані одразу в кількох категоріях - "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга, "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Брани та "Король Річард" Рейнальдо Маркуса Гріна.



Німецький фільм "Я твоя людина", який раніше потрапив до шортлисту премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм" не потрапив у номінацію. Україна висувала на "Оскар" драму Наталії Ворожбит "Погані дороги". Фільм теж не потрапив до шортлисту премії.

Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.