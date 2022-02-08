Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар"

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.
Фільм "У руках пса" новозеландської режисерки Джейн Кемпіон номінований на “Оскар” одразу в дванадцяти категоріях. Кемпіон вже одного разу отримувала "Оскар": це було 1994 року - за оригінальний сценарій до фільму "Фортепіано". Тоді ж із "Фортепіано" Джейн Кемпіон стала другою в історії жінкою, номінованою і за найкращу режисуру, і за найкращий фільм. Цікаво, що три рази за останні п’ять років у категорії "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер" був один переможець.
Почесне друге місце за кількістю "зібраних номінацій" обіймає картина "Дюна" франко-канадського режисера та сценариста Дені Вільнева. Фільм претендує на отримання "Оскарів" у 10 категоріях, зокрема - як найкращий фільм, за режисуру та за музику, яку написав для "Дюни" композитор Ганс Ціммер (Hans Zimmer), що народився у Франкфурті-на-Майні.
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Серед інших фаворитів року та картин, що номіновані одразу в кількох категоріях - "Вестсайдська історія" Стівена Спілберга, "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Брани та "Король Річард" Рейнальдо Маркуса Гріна.
Німецький фільм "Я твоя людина", який раніше потрапив до шортлисту премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм" не потрапив у номінацію. Україна висувала на "Оскар" драму Наталії Ворожбит "Погані дороги". Фільм теж не потрапив до шортлисту премії.
Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.
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Богині "Оскара"
Лайза Міннеллі
Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.
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Богині "Оскара"
Кетрін Гепберн
Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).
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Богині "Оскара"
Вів'єн Лі
Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.
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Богині "Оскара"
С'юзен Гейворд
Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.
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Богині "Оскара"
Сімон Сіньйоре
Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".
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Богині "Оскара"
Елізабет Тейлор
Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.
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Богині "Оскара"
Еллен Берстін
Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.
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Богині "Оскара"
Джейн Фонда
Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).
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Богині "Оскара"
Кейт Вінслет
У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).
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Богині "Оскара"
Меріл Стріп
Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.
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Богині "Оскара"
Брі Ларсон
Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната".
Автор: Йохен Кюртен