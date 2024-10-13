Фільм про сексуальні злочини РФ переміг на фестивалі у Празі

Фільм про сексуальні злочини РФ переміг на фестивалі у Празі13 жовтня 2024 р.
Документальний фільм-розслідування українського видання Kyiv Independent "Він повернувся", який розкриває сексуальні злочини, скоєні під час російської окупації Київської та Херсонської областей на початку 2022 року, отримав нагороду за найкращий фільм на кінофестивалі Press Play Prague у п'ятницю, 12 жовтня.
Фестиваль, організований трьома чеськими організаціями - Project Syndicate, Referendum Daily (Denik Referendum) та Atlas Cinema - проходив у Празі з 8 по 12 жовтня і підкреслив важливу роль журналістики в сучасному суспільстві. На фестивалі було показано понад 20 фільмів, серед яких шість повнометражних і шість короткометражних документальних стрічок у двох конкурсних категоріях.
У документальному фільмі, авторкою якого є Олеся Біда, йдеться про те, що українські правоохоронці задокументували 292 випадки сексуального насильства з боку російських солдатів, і ця цифра, ймовірно, є лише частиною від загальної кількості.
Дві жертви поділилися своїми історіями з журналістами, яким вдалося встановити особи солдатів, відповідальних за зґвалтування, а також їхніх командирів. В одному випадку команда реконструювала злочин, працюючи під прикриттям, контактуючи з цивільними та військовими в окупованій Донецькій області, щоб з'ясувати ключові деталі.