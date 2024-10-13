Фільм про сексуальні злочини РФ переміг на фестивалі у Празі

Фільм "Він повернувся" українського видання Kyiv Independent отримав приз за найкращий фільм на фестивалі Press Play Prague. Документальне кіно розповідає про сексуальні злочини російських військових в Україні.

Документальний фільм-розслідування українського видання Kyiv Independent "Він повернувся" , який розкриває сексуальні злочини, скоєні під час російської окупації Київської та Херсонської областей на початку 2022 року, отримав нагороду за найкращий фільм на кінофестивалі Press Play Prague у п'ятницю, 12 жовтня.

Фестиваль, організований трьома чеськими організаціями - Project Syndicate, Referendum Daily (Denik Referendum) та Atlas Cinema - проходив у Празі з 8 по 12 жовтня і підкреслив важливу роль журналістики в сучасному суспільстві. На фестивалі було показано понад 20 фільмів, серед яких шість повнометражних і шість короткометражних документальних стрічок у двох конкурсних категоріях.

У документальному фільмі, авторкою якого є Олеся Біда, йдеться про те, що українські правоохоронці задокументували 292 випадки сексуального насильства з боку російських солдатів, і ця цифра, ймовірно, є лише частиною від загальної кількості.

Дві жертви поділилися своїми історіями з журналістами, яким вдалося встановити особи солдатів, відповідальних за зґвалтування, а також їхніх командирів. В одному випадку команда реконструювала злочин, працюючи під прикриттям, контактуючи з цивільними та військовими в окупованій Донецькій області, щоб з'ясувати ключові деталі.