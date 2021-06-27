 Філіпа Кіркорова викреслили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

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Новини

Філіпа Кіркорова викреслили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

СБУ звернулася до міністерства культури з листом, в якому просить виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України. В СБУ не пояснили причину такого прохання.

Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров (фото з архіву)

Міністерство культури та інформаційної політики України викреслило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Мінкульт зробив це у відповідь на звернення Служби безпеки України (СБУ), повідомила пресслужба міністерства в неділю, 27 червня.

"Згідно з новим листом Служби безпеки України з проханням відкликати попередній лист щодо внесення Філіпа Кіркорова в попередній перелік осіб, які загрожують національній безпеці України, - МКІП виключає Кіркорова з цього переліку", - йдеться в заяві міністерства, яку цитує інформагенція "Інтерфакс".

СБУ не пояснила причину, кажуть у мінкульті

У міністерстві уточнили, що внесення й викреслення осіб зі згаданого переліку з боку відомства - це "адміністративна технічна дія". Рішення про те, кого вносити чи викреслювати з "чорного списку", ухвалює компетентний орган - СБУ. У своїх листах СБУ не повідомила причини включення та виключення Кіркорова з переліку, вказують у міністерстві.

Таким чином ім'я Філіпа Кіркорова перебувало в "чорному списку" менше тижня. "Чорний список" передбачає заборону показу на телебаченні програм за участі особи.

Станом на 23 червня в оприлюдненому міністерством переліку перебувала 201 особа.

Філіп Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі "Євробачення".

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