"Філігранні удари": після обстрілу ЗСУ Росія перекрила міст через Дніпро

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 27 липня (час київський).

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Бойовикам російської приватної військової компанії Вагнера, ймовірно, вдалося досягти успіху в тактичному наступі поблизу Вуглегірської ТЕС у Світлодарську Донецької області та прилеглого селища Новолуганське, заявляє міноборони Великобританії у Twitter. За даними британської військової розвідки, частина українських сил уже могли залишити цей район.

Водночас у Лондоні вказали, що глава МЗС РФ Сергій Лавров зараз здійснює поїздку Африкою, з відвіданням Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. "... Росія спробує використати дані візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому разі зберігали б нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну", - наголошується у заяві. Британське міноборони також нагадало, що Москва робила значні зусилля щодо забезпечення свого впливу в Африці з 2014 року, при цьому як один з відданих інструментів використовувалася ПВК Вагнера. На думку відомства, ця взаємодія необхідна РФ для посилення ідентичності "великої держави", а також надання торгових пільг і голосування африканців за російські інтереси в міжнародних організаціях.

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Mehr: Іран ремонтуватиме російські літаки

За данимиіранської агенції Mehr, Росія та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері цивільної авіації. Серед іншого угода включає постачання до РФ вироблених в Ірані деталей та обладнання, а також надання Тегераном послуг з ремонту та технічного обслуговування російських літаків, повідомив агенції представник Організації цивільної авіації Ірану (CAO). Підтвердження цієї інформації від російської сторони наразі немає.

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++09.05++

"Філігранні удари": після обстрілу ЗСУ Росія перекрила міст через Дніпро

У ЗСУ підтвердили завдання точкових ракетних ударів по Антонівському мосту в Херсоні, але наголосили, що інфраструктуру на окупованих територіях не руйнують. "Так, удари були, але вони були філігранними", - цитує "Українська правда" начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталю Гуменюк. Вона пояснила щодо моста, що ЗСУ цінують "усе, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами". "Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога", - сказала Гуменюк.

Антонівський міст - 1,4 кілометра довжиною і 25 метрів шириною - є автомобільно-пішохідним переходом через Дніпро, що поєднує Херсон з лівобережжям, зокрема, з містом Олешки.

++08.15++

У ФРН опозиція критикує канцлера через недостатні поставки зброї Києву

Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц

Перед поїздкою до Польщі глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) звинуватив канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у серйозних помилках у процесі постачання зброї Україні. "Німецьку громадськість і парламент вводять в оману. Федеральний уряд не робить того, що ухвалив Бундестаг, а саме не постачає важкі озброєння", - заявив Мерц газетам медіагрупи Funke. Він висловив припущення, що ракетним ударам по Одесі минулого тижня можна було б запобігти, якби Німеччина поставила Україні обіцяні Шольцем системи ППО.

27 липня Мерц зустрінеться у Польщі з прем'єр-міністром Моравецьким, одною з тем перемовин буде проблема з круговими поставками танків.

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++08.45++

Внаслідок обстрілу Миколаєва вранці зафіксовано влучення в промислову зону, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Вранці, 27 липня, близько 06:20 Миколаїв знову був обстріляний. За попередньою інформацією, влучення були в промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний транспорт. Попередньо без жертв і постраждалих", - написав Кім у Telegram.

++08.40++

Окупаційна влада на Херсонщині повідомляє про закриття мосту через Дніпро у Херсоні. Антонівській міст закритий для цивільних автомобілів через пошкодження полотна після ракетного обстрілу українськими військовими, що стався у ніч на середу.

++08.30++

Українці, які рятуються в Німеччині від війни, звертаються по допомогу у пошуку зниклих в Україні родичів до Німецького Червоного Хреста (DRK). Як повідомляє epd, від початку війни РФ проти України Служба розшуку DRK отримала 183 заяви від українських біженців. Вони обробляються центральним офісом Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві, водночас нині його можливості шукати зниклих безвісти в Україні, передавати повідомлення для розшуку чи відвідання полонених обмежені через бойові дії.

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Російські сили блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України. Про це ідеться в ранковому оперативному зведеннігенерального штабу збройних сил України. Повідомляється про вогневі ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії у районах Харкова, Шевелівки, Краснопілля, із застосуванням танків - на Слов'янському напрямку. Цивільна інфраструктура обстріляна, за даними генштабу, в районах на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

++07.40++

Про нічні обстріли Дніпропетровщини повідомляє глава обласної ВА Валентин Резніченко. "Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів (...) По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії", - написав він. Повідомляється про поранення однієї жінки та пошкодження цивільної інфораструктури.

++07.30++

На світанку Харків зазнав ракетного обстрілу з боку РФ

На світанку 27 липня ракетного обстрілу зазнав Індустріальний район Харкова, повідомив у своєму Telegram-каналі голова харківської міської адміністрації Ігор Терехов. За його словами, удар завданий ракетами С-300, на місці завалів, що виникли, працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.

++07.20++

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо пропонує накласти санкції США на закупівлю Китаєм нафти та інших енергоносіїв з Росії задля послаблення фінансування російського вторгнення в Україну, повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з запропонованим законопроектом, штрафи мають накладатися на будь-які організації, включаючи китайські держкомпанії, пов'язані з перевезеннями нафти або природного газу до Китаю з Росії.

++07.00++

У ніч проти 27 липня у Херсоні було чути вибухи. Окупаційна влада заявила про обстріл українськими військовими Антонівського мосту - єдиної у Херсоні автомобільної переправи через Дніпро. Імовірно, ударів було завдано з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, стверджується, що кілька ракет було перехоплено російською системою ППО. Повідомлень про постраждалих немає.

++06.30++

Поранених українських військових лікуватимуть в американському шпиталі на території ФРН

Пентагон дав зелене світло на лікування поранених українських солдатів на території Німеччини - у Регіональному медичному центрі Ландштуля (LRMC), найбільшому американському військовому шпиталі за межами США, повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела. Згідно з цими даними, поки жоден український військовий там лікування ще не проходив. США не займатимуться вивезенням поранених із території України.

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