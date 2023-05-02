У Німеччині отримала кіноприз стрічка про захоплення ЧАЕС

Основний приз 69-го Міжнародного фестивалю короткометражного кіно (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) у німецькому Оберхаузені отримав український режисер Олексій Радинський за документальний фільм "Чорнобиль 22" ("Chornobyl 22"). Про це йдеться в повідомленні міжнародного журі, оприлюдненому ввечері в понеділок, 1 травня.

У стрічці йдеться про захоплення російськими окупаційними військами в лютому 2022 року Чорнобильської атомної електростанції (АЕС). Кадри, зняті на мобільний телефон, доповнюються в картині свідченнями місцевих мешканців і колишніх працівників станції.

"Чесні та відкриті інтерв'ю роблять фільм важливим не тільки для сучасників, а й для майбутніх поколінь. Він комунікативний і лаконічний та зможе торкнутися широкої аудиторії в різних контекстах і ситуаціях", - кажуть члени журі.

Радинський отримає вісім тисяч євро за перемогу на кіноогляді.

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Міжнародний фестиваль короткометражного кіно-2023

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно - один із найстаріших і найбільш значущих кінооглядів такого типу в світі. У програмі, як правило, немає жанрових обмежень, оскільки, як наголошують організатори, короткометражні фільми не вміщаються у вузькі рамки одного жанру та зазвичай є продуктом змішання кількох.

Цього року фестиваль проходив 26 квітня - 1 травня. Загалом присудили 20 призів на понад 43 тисячі євро. Церемонія нагородження переможців відбулася в Ліхтбурзькому будинку кіно в Оберхаузені.

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Приз журі міністерства культури і науки землі Північний Рейн-Вестфалія отримала стрічка "Без назви" ("Untitled") режисера-трансгендера Sweatmother з Лондона. Картина присвячена проблемі гендерної ідентичності.

Нагороду за стрічку німецькою мовою отримав Ґернот Віланд (Gernot Wieland) за фільм "Turtleneck Phantasies" про татуювання, які з часом перетворюються на "другу шкіру". Як зазначило журі, "легка дотепність" автора завжди готова зірватися "в меланхолію".

Премія 3sat Young Talent Award дісталася іранській режисерці Наргес Калхор за фільм "Чутливий контент" (Sensitive Content). Він присвячений протестам в Ірані. У 2009 році Калхор - дочка високопоставленого радника тодішнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада - попросила політичного притулку в Німеччині після отримання попередження з Тегерана.

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