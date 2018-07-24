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Femen

Femen - громадський рух. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Femen".

Оксана Шачко разом з Анною Гуцол і Олександрою Шевченко заснували Рух Femen (Фемен) було засновано 2008 року в Україні. Спочатку активісти протестували проти сексуальної експлуатації жінок та сексуального туризму в Україні, а потім проводили акції і в інших країнах. Представниці руху "Фемен" неодноразово наголошовули, що не вважають себе феміністичною організацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Femen повідомили про смерть співзасновниці руху Оксани Шачко

У Femen повідомили про смерть співзасновниці руху Оксани Шачко 24.07.2018

Співзасновницю руху Femen Оксану Шачко знайшли мертвою у Парижі. ЗМІ повідомляють, що вона покінчила життя самогубством.

Атака Femen на Порошенка на Віденському балу (09.02.2018) 09.02.2018

Акцію у Femen пояснили бажанням сповістити спільноту про недопустимість присутності українського президента на аристократичному рауті.
У Ватикані напівоголена активістка Femen спробувала вкрасти дитя Ісуса

У Ватикані напівоголена активістка Femen спробувала вкрасти "дитя Ісуса" 26.12.2017

Поліція завадила спробі крадіжки. "Секстремістку" з написом на спині "Бог - жінка" затримали.

Пристрасті довкола виборів у США: рекордні черги, голі ковбої та Femen (09.11.2016) 08.11.2016

На виборчих дільницях у Сполучених Штатах Америки формуються величезні черги. Деякі дільниці через це не змогли вчасно закритися. Кандидат від республіканців Дональд Трамп підготував через це позов. Тим часом на порушенні закону впіймали його сина - Еріка.

Німецькій активістці Femen присудили 1200 євро штрафу

Німецькій активістці Femen присудили 1200 євро штрафу 03.12.2014

За топлес-акцію в Кельнському соборі минулого Різдва активістка Йозефіна Вітт має сплатити грошовий штраф. Її визнали винною в порушенні релігійної церемонії.

"Для нинішніх можновладців пекло буде раєм…" 03.08.2013

Візит до Києва Володимира Путіна та патріарха Кирила, напади на учасників руху Femen, цензура у мистецтві та вимушена міграція лікарів Європі - у коментарях читачів DW (14.07.-03.08.2013).
Лідерка Femen: За нападами на рух стоять спецслужби

Лідерка Femen: За нападами на рух стоять спецслужби 28.07.2013

Лідерка руху Femen Анна Гуцол була побита в одному з київських кафе у суботу, 27 липня. В інтерв’ю DW Гуцол заявила про спроби залякування жіночого руху з боку спецслужб.
У Тунісі звільнено з в'язниці активісток Femen

У Тунісі звільнено з в'язниці активісток Femen 27.06.2013

Засуджені у Тунісі до чотирьох місяців в'язниці активістки Femen у ніч на четвер, 27 червня, були звільнені. Двом француженкам і німкені тюремне ув'язнення замінили умовним.
Франція критикує вирок активісткам Femen у Тунісі

Франція критикує вирок активісткам Femen у Тунісі 13.06.2013

Уряд Франції шкодує через жорсткий вирок учасницям групи Femen, яких засуджено на чотири місяці позбавлення волі в Тунісі. Активістки обіцяють подальші протести.
Активісток Femen очікує німецька в'язниця...якщо на цьому наполягатиме Путін

Активісток Femen очікує німецька в'язниця...якщо на цьому наполягатиме Путін 13.04.2013

Проти активісток Femen у Німеччині порушили кримінальну справу за образу президента Росії Володимира Путіна. DW з'ясувала, яка ймовірність ув'язнення активісток.

Антипутінський протест у Ганновері 09.04.2013

На промисловому ярмарку в Ганновері йдеться переважно про бізнес. Цього разу партнер заходу - Росія, тому без політики не обійшлося. Активістки з Femen теж відзначилися.
Spiegel: туніську активістку Femen запроторили до психлікарні

Spiegel: туніську активістку Femen запроторили до психлікарні 24.03.2013

Жіночий рух Femen розпочав кампанію на підтримку 19-річної туніської активістки. Дівчина зникла невдовзі після оприлюднення провокативних фотографій на Facebook-сторінці місцевого осередку.
Український топлес-протест у Німеччині

Український топлес-протест у Німеччині 20.02.2013

В ФРН з'явилося власне відділення епатажного жіночого руху Femen. Кореспонденти DW зустрілись із його активістками.
Нова Верховна Рада: поменше законів, побільше сутичок?

Нова Верховна Рада: поменше законів, побільше сутичок? 13.12.2012

Перші «тушки», спиляний паркан, голі Femen та різне трактування закону ознаменували початок роботи Верховної Ради сьомого скликання. Експерти передбачають, що у новому парламенті буде не конструктивно, але весело.
Учасниць Pussy Riot засуджено до двох років позбавлення волі

Учасниць Pussy Riot засуджено до двох років позбавлення волі 17.08.2012

У Москві оголошено вирок дівчатам з гурту Pussy Riot. Вони мають провести за ґратами два роки. У день оголошення вироку у різних країнах відбулися акції на підтримку дівчат.
Вибори в Росії: громадські рухи заявляють про масові порушення

Вибори в Росії: громадські рухи заявляють про масові порушення 04.03.2012

Росія у неділю, 4 березня, обирає нового президента. Головною інтригою стануть не результати, а те, яку оцінку їм дадуть представники громадянського суспільства.
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