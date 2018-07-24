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Femen - громадський рух. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Femen".
Оксана Шачко разом з Анною Гуцол і Олександрою Шевченко заснували Рух Femen (Фемен) було засновано 2008 року в Україні. Спочатку активісти протестували проти сексуальної експлуатації жінок та сексуального туризму в Україні, а потім проводили акції і в інших країнах. Представниці руху "Фемен" неодноразово наголошовули, що не вважають себе феміністичною організацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На виборчих дільницях у Сполучених Штатах Америки формуються величезні черги. Деякі дільниці через це не змогли вчасно закритися. Кандидат від республіканців Дональд Трамп підготував через це позов. Тим часом на порушенні закону впіймали його сина - Еріка.