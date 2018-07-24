Femen - громадський рух. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Femen".

Оксана Шачко разом з Анною Гуцол і Олександрою Шевченко заснували Рух Femen (Фемен) було засновано 2008 року в Україні. Спочатку активісти протестували проти сексуальної експлуатації жінок та сексуального туризму в Україні, а потім проводили акції і в інших країнах. Представниці руху "Фемен" неодноразово наголошовули, що не вважають себе феміністичною організацією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.