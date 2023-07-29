ФШУ радить українським шахістам не тиснути руку росіянам

Федерація шахів України порекомендувала українським шахістам утримуватися від рукостискань з росіянами і білорусами. Ця рекомендація була оприлюднена напередодні Кубка світу з шахів.

Федерація шахів України (ФШУ) радить українським шахістам під час участі у Кубку світу та інших міжнародних змаганнях утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, навіть якщо вони виступають під нейтральним прапором, а також уникати з ними спільних фото-, відеозйомок та розмов. Відповідні рекомендації українським спортсменам Федерація надала у п'ятницю, 28 липня.

"Федерація шахів України рекомендує членам ФШУ утримуватися від рукостискань з представниками Росії та Білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають; уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками Росії та Білорусі; уникати розмов з представниками країни-агресора у спосіб, не передбачений Правилами шахів", - ідеться у дописі виконкому ФШУ у Facebook.

Шахістам також рекомендовано утримуватися від дій, які можуть нашкодити іміджу України, а під час публічних виступів нагадувати про те, що триває війна, розв'язана Росією проти України, у якій Білорусь сприяє діям РФ. "При цьому велика кількість росіян і білорусів, зокрема, й шахісти, або підтримують владу своїх країн, або мовчи спостерігають за вбивствами та геноцидом українців", - йдеться у заяві ФШУ.

Кубок світу з шахів стартує 30 липня у Баку, Азербайджан.

Читайте також: Дискваліфікація Ольги Харлан: як відреагували у Німеччині

Нагадаємо, 27 липня за відмову потиснути руку російській спортсменці 27 липня Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала на чемпіонаті світу українку Ольгу Харлан. Після масового обурення Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024, а федерація призупинила її дискваліфікацію. Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, крім тенісистів, яка від початку війни Росії проти України у лютому 2022 року вийшла на змагальний майданчик проти атлета з Росії.