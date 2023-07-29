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Федерація фехтування скасувала правило рукостискання - ЗМІ

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Рукостискання після двобою між суперниками не буде обов'язковим, оголосили в Міжнародній федерації фехтування після інциденту між українкою Харлан та росіянкою Смирновою.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан та росіянка Анна Смирнова
Замість рукостискання Харлан запропонувала переможеній Смирновій схрестити шаблі, як це робили фехтувальники під час пандемії, але розлючена "неповагою" росіянка подала протест і протягом 45 хвилин відмовлялася покинути арену.Фото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала правило щодо обов'язкового рукостискання в кінці бою після інциденту між українською шаблісткою Ольгою Харлан і росіянкою Анною Смирновою, яка виступала на чемпіонаті світу як "нейтральна" спортсменка. Про це пишуть в суботу, 29 липня, Euronews і La Repubblica з посиланням на члена виконавчого комітету FIE Бруно Гареса.

На брифінгу він розповів, що відтепер рукостискання в кінці бою не буде обов'язковим, як того вимагали попередні правила. Традиційний жест замінять дистанційним вітанням, що дозволить українським спортсменам уникати близького контакту з росіянами, навіть якщо ті виступатимуть як "нейтральні" гравці.

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Міжнародний олімпійський комітет підтримав Харлан

Через відмову потиснути руку Смирновій 27 липня Харлан дискваліфікували від подальшої участі в чемпіонаті світу з фехтування. Таке рішення федерації спричинило хвилю критики на її адресу. А президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) гарантував автоматичний допуск Харлан до Олімпіади-2024.

Після цього FIE 28 липня призупинила "чорну картку" Харлан, що уможливило її участь в командних змаганнях для кваліфікації на Олімпійські ігри. Вона виступить у складі збірної України на чемпіонаті світу, однак далі буде відсторонена. У FIE наголосили, що вважають правомірним покарання українки, але допускають її для підтримки "олімпійського духу".

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