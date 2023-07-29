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Федерація фехтування "призупинила" дискваліфікацію Харлан

Анастасія Шепелева
28 хв. тому

Після дискваліфікації Харлан з ЧС за відмову потиснути руку переможеній росіянці федерація дозволила їй взяти участь у командних змаганнях для кваліфікації на Олімпійські ігри, хоча МОК уже автоматично надав її українці.

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Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову потиснути руку переможеній росіянці Смирновій.
Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову потиснути руку переможеній росіянці Смирновій.Фото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Міжнародна федерація фехтування (FIE) "призупинила" дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан з чемпіонату світу за відмову потиснути руку переможеній суперниці з Росії Анні Смирновій, яка виступала як "нейтральна" спортсменка. Про це повідомили в FIE ввечері в п'ятницю, 28 липня.

У федерації заявили, що вважають покарання правомірним і таким, що повністю відповідає офіційним правилам та пов'язаним з ними санкціями. Втім після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) вирішили дозволити Харлан взяти участь у майбутніх командних змаганнях серед жінок, які є вирішальними для кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

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Як уточнюють ЗМІ, дискваліфікацію саме призупинили, а не скасували. Тобто Харлан виступить у складі збірної України на чемпіонаті світу, однак далі буде відсторонена.

"Це рішення ухвалене відповідно до олімпійського духу. Воно також посилає сигнал чутливості та розуміння нашим членам і всім спортивним федераціям, оскільки світ стикається з величезними викликами", - заявив виконуючий обов'язки президента FIE Еммануель Каціадакіс.

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МОК гарантував допуск Харлан до Олімпіади

Втім ще до заяви федерації МОК автоматично допустив Харлан до Олімпіади. Про це в листі до спортсменки повідомив президент комітету Томас Бах (Thomas Bach), який вже довгий час домагається допуску російських і білоруських атлетів до міжнародних змагань, зокрема під "нейтральним прапором". Бах, який сам має за плечима кар'єру фехтувальника і виграв для Німеччини золото на Олімпіаді-1976 у Монреалі, висловив свою повну підтримку українській спортсменці.

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