 FAZ: Перші призначення Зеленського - загроза повернення до старих часів є реальною | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.05.2019

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Україна

FAZ: Перші призначення Зеленського - загроза повернення до старих часів є реальною

Новий президент України Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв не призначати на державні посади старих приятелів. Але все відбулося з точністю до навпаки, коментує FAZ.

Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні в Києві, квітень 2019 року

Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні в Києві, квітень 2019 року

Під час передвиборної боротьби новий український президент Володимир Зеленський обіцяв, що не віддаватиме державні посади старим приятелям, як це робилося досі. Лише компетентність та хороша репутація мають бути визначальними при призначенні на ту чи іншу посаду. Але все відбувається навпаки: більшість з тих, кого він покликав на роботу в Fдміністрації президента в Києві, - друзі дитинства чи багаторічні бізнес-партнери без жодного політичного досвіду. Такий досвід хоча й має найважливіший з них, керівник адміністрації президента Андрій Богдан, але натомість у нього є ще більша проблема: його призначення може бути розцінене як порушення закону "Про очищення влади", який після революції 2014 року забороняє функціонерам старого режиму обіймати державні посади впродовж десяти років. Якщо сюди додати ще й те, що розпуск парламенту Зеленським є сумнівним з точки зору права, то перші дні Зеленського на посаді президента навряд чи малюють гарну картину. Небезпека, що Зеленський - це не політичний прогрес, а навпаки - повернення до старих часів, є реальною. 

Автор: Райнгард Везер - політичний оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

     

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

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