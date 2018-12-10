 FAZ: ″Жовті жилети″ підірвали позиції Макрона | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.12.2018

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Європа

FAZ: "Жовті жилети" підірвали позиції Макрона

Звернення президента Франції Еммануеля Макрона до нації свідчить про те, що він не розуміє, наскільки французи налаштовані проти нього і його позиції, вважає оглядач FAZ Андреас Росс.

Протести жовтих жилетів у Парижі

Протести "жовтих жилетів", що не вщухають у Франції, змусили президента Еммануеля Макрона піти на суттєві поступки демонстрантам, про які він оголосив у своєму зверненні до нації. Однак промова глави держави посилила сумніви у тому, що він розуміє всю глибину невдоволення французів і причини їхнього обурення, вважає оглядач FAZ Андреас Росс.

"Французький уряд відмовився під тиском "жовтих жилетів" від податку на паливо. Тепер президент Макрон оголосив під час самокритичного, але аж ніяк не смиренного виступу, й інші поступки: держава доплачуватиме 100 євро щомісяця тим, хто отримує мінімальну заробітну плату, малозабезпечені пенсіонери звільнятимуться від збільшення відрахувань на соціальне забезпечення, а оплату понаднормової праці більше не обкладатимуть податком.

Андреас Росс, оглядач FAZ

Андреас Росс, оглядач FAZ

Все це призведе до зростання бюджетних видатків французької держави. Натомість Євросоюзу стане набагато складніше вимагати виконання встановлених ним критеріїв дефіциту держбюджету від окремих країн, приміром, від Італії. Для такого реформатора соціальної держави як прихильник оновлення Європи Еммануель Макрон це стане нездоланною перешкодою.

Та чи зможе несподіваний подарунок з Єлисейського палацу справді втихомирити "набагато глибший гнів" народу - гнів, який сам Макрон назвав "у багатьох випадках справедливим"? Уже той факт, що президент звеличив цей гнів як "шанс" для поступу, викличе скепсис у багатьох французів: чи зрозумів взагалі президент, наскільки вони налаштовані проти нього та його позиції?

Мало що свідчить про те, що йому вдалося відразу розрядити обстановку. За кілька хвилин після виступу Макрона, лідер лівого руху "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон покепкував з віри президента в те, що "народне повстання" вдасться придушити, роздаровуючи гроші.

Кому, як не Макрону, який переміг у президентській боротьбі Марін Ле Пен, знати про те, що перерозподіл фінансових коштів не є єдиним домінуючим фактором в часи політики пошуків ідентичності.

Підбурювачам протестів потрібен скальп "рятівника світу", який сидить в Єлисейському палаці, - на менше вони не згодні. Тож тепер він повинен поквапитися здобути довіру тої частини Франції, яка не вносила його на руках в Єлисейський палац".

Автор: Андреас Росс, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права передруку. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Коли все почалося?

    Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

  • Автомобільна заправка у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Чого вимагають демонстранти?

    Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Більшість французів підтримують протести

    Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

  • Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"

    6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Поступки уряду не спинили протестів

    Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

  • Учасники протестів під час акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Акції не вщухають

    8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

  • Протест жовтих жилетів у Брюсселі

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель

    Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу

    10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

  • Учасники акції жовтих жилетів у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Жорстокість і вандалізм

    Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

  • Скульптура на Тріумфальній арці, пошкоджена під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Понівечена Тріумфальна арка

    1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

  • Безлади у Франції під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Втрати для бізнесу

    Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.

    Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков


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Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)

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Після масових протестів Макрон обіцяє поступки "жовтим жилетам"

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підвищити мінімальну місячну зарплату на 100 євро з 2019 року й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. (10.12.2018)  

Протести у Франції: більше ста поранених, більше тисячі затриманих

Під час антиурядових протестів у Франції у суботу правоохоронці затримали більше тисячі демонстрантів. Під час сутичок поранені 135 людей. (08.12.2018)  

Чому Франція повстала проти Макрона та еліт

Уряд Франції у вівторок може оголосити про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється. (04.12.2018)  

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест? (11.12.2018)  

Посилання в інтернеті

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Аудіо й відео до теми

Хто придумав "жовті жилети": інтерв'ю з автором ідеї (10.12.2018)  

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Поступки Еммануеля Макрона "жовтим жилетам" можуть обійтися скарбниці Франції в суму до 10 мільярдів євро. Втім, "жовті жилети" кажуть, що їх це не зупинить.

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Чому жовті жилети стали символом протестів у Франції проти підвищення цін на пальне? Автор цієї ідеї розповів в інтерв'ю DW, як йому це спало на думку. А також чому далі буде, за його словами, ще жорсткіше?

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"Жовті жилети" проти Макрона: "революція" через подорожчання пального (відео) 05.12.2018

Усе почалося з однієї петиції, яку жінка з французької провінції виставила в інтернет. Нені під нею близько 1 млн підписів. До протестів приєдналися і праворадикали, проти чого виступає засновниця "жовтих жилетів".

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