Фактчекінг: наскільки (не)безпечним є канабіс

Чи справді варто легалізувати канабіс? Останніми роками уряди деяких країн, скажімо, Канади, Південно-Африканської Республіки та влада кількох штатів США, ухвалили рішення на користь легалізації канабісу. Однак у більшості країн та регіонів світу зберігання та споживання канабісу заборонено й нерідко карається за всією суворістю закону.

Тим часом уряд Німеччини узяв курс на часткову легалізацію канабісу для повнолітніх громадян. Однак саме питання залишається суперечливим, і в інтернеті також можна знайти чимало різних думок на цю тему, котрі не завжди підкріплені вагомими аргументами. Щоб прояснити ситуацію, команда фактчекінгу DW ознайомилася з дослідженнями та поспілкувалася з експертами.

Чи є канабіс стартовим наркотиком?

Твердження: канабіс - стартовий наркотик

Щодо цього існує навіть ціла теорія під назвою "теорія шлюзу", котра відводить канабісу роль своєрідного "шлюзу" у світ важких наркотиків, оскільки багато наркозалежних починали з "травички" перш ніж перейти на важкі наркотики. До прихильників такої теорії належить, приміром, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), який запевняв колись, що канабіс - "наркотик-шлюз для багатьох інших".

Фактчекінг DW: не доведено

Теза про те, що вживання канабісу автоматично й неуникно веде до вживання важчих і небезпечніших наркотиків, є, мабуть, одним із найпоширеніших аргументів проти легалізації канабісу й одним із найдавніших. Скажімо, однопартієць Зедера і генеральний секретар баварського консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартін Губер (Martin Huber) нещодавно заявив у коментарі таблоїду Bild : "Завдяки наркоклубам і легальному вирощуванню в домашніх умовах, світлофорна коаліція (названа так за партійними кольорами СДПН, "Союз90/Зелені" й ВДП. - Ред.) баналізує канабіс як наркотик-шлюз".

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У соціальних мережах прихильники легалізації марихуани найчастіше висміюють саме цей аргумент. Однак фактом є й те, що певний взаємозв'язок між вживанням канабісу та пізнішим переходом до важчих наркотиків справді існує, на що вказують численні дослідження . Чим раніше і чим частіше хтось починає бавитися з канабісом, тим вища ймовірність того, що згодом він чи вона почне вживати інші сильніші наркотики.

Однак чіткого причинно-наслідкового зв'язку не виявлено

"Якщо поглянути на етапи шляху наркозалежних до героїну, то з дуже високою ймовірністю на цьому шляху опиниться вживання канабісу", - підтверджує доктор Штефан Теннес (Stefan Tönnes), керівник відділу судової токсикології у Франкфуртській університетській клінічній лікарні. "Але якщо поглянути з іншого боку на те, скільки споживачів канабісу згодом переходять на героїн - їх украй мало", - аргументує він далі. Це свідчить про те, що взаємозв'язок сам по собі не є доказом причинно-наслідкового зв'язку, пояснює експерт.

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Утім, теорію "наркотиків-шлюзів" не можна повністю відкидати, вважає доктореса Єва Гох (Eva Hoch), психологиня з кафедри психіатрії Мюнхенської університетської клінічної лікарні. Вона вже близько 20 років спеціалізується на наукових дослідженнях впливу марихуани на організм людини. "Канабіс природним чином стимулює центр винагород у мозку, тож у такий спосіб може фармакологічно сприяти виникненню наркотичної залежності", - переконана дослідниця.

Але є ще багато інших факторів ризику вживання заборонених наркотичних речовин, які необхідно враховувати. Приміром, американський Національний інститут з питань зловживання наркотиками (NIDA) дає аналогічні застереження, а також вказує на необхідність проведення додаткових досліджень щодо питання канабісу як можливого наркотику-шлюзу. Утім, наразі твердження про те, що канабіс є наркотиком-шлюзом, залишається недоведеним.

Чи є алкоголь небезпечнішим за канабіс?

Твердження: Алкоголь "у понад 100 разів небезпечніший за канабіс"

Так, принаймні, стверджується ось у цьому твіті.

Фактчекінг DW: хибна думка

Часто можна натрапити на твердження, особливо серед прихильників легалізації канабісу, що алкоголь, який спокійно можна придбати в вільному продажу, у багато разів небезпечніший за заборонену законом марихуану. Як і в соцмережах, так і в газетних статтях посилаються на дослідження , згідно з яким алкоголь нібито в 114 разів небезпечніший за канабіс.

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Однак це твердження не витримує критики - такої цифри наведене дослідження не містить. Натомість оприлюднені в ньому висновки лише показали, що ризик смертельного передозування алкоголем вищий, ніж ризик смертельного передозування канабісом.

Оскільки канабіс швидко розвиває свою дію при курінні, ступінь сп'яніння, а точніше одурманення, можна краще контролювати порівняно з алкоголем, визнає Штефан Теннес. Хоч це зменшує ризик передозування, експерт все одно застерігає: "При вживанні канабісу у вигляді випічки також може статися передозування".

Так само негативні ефекти від обох препаратів не обмежуються лише передозуванням. Однак дослідження, на яке посилаються в публікаціях, не розглядає інші, нехай і не конче смертельні наслідки для здоров'я та життя людини.

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Так само різні інтоксикаційні ефекти алкоголю та канабісу становлять різну загрозу, пояснює Штефан Теннес. Необхідно також враховувати вплив на соціальне середовище та психічне здоров'я. "Алкоголь має дуже значний вплив, який полягає в усуненні "гальм" та підвищеній готовності до ризику. У випадку з канабісом це трапляється меншою мірою. Але тут ми маємо непередбачуваний ризик параної, і саме тут індивідуальна чутливість до ефектів канабісу може відрізнятися", - зазначив фахівець.

Негативний вплив вживання алкоголю на організм давно доведений. "Алкоголь має сильну руйнівну дію на органи й завдає більшої шкоди здоров'ю, ніж канабіс", - каже також дослідниця наркоманії Єва Гох. І додає: "Це ще залежить від інтенсивності вживання, а не тільки від самої речовини".

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Насправді скласти чіткий перелік ризиків для здоров'я, пов'язаних з канабісом, не так уже й просто на тлі різних форм його вживання, зазначає Гох. У Європі, приміром, марихуану часто курять разом із тютюном, шкідливий канцерогенний вплив якого відомий - таким чином, це опосередковано пов'язано з вживанням канабісу.

Тож передозування від алкоголю більш ймовірне, ніж від канабісу. Однак навіть у невеликих кількостях обидві ці наркотичні речовини можуть становити загрозу для фізичного та психічного здоров'я людини й негативно впливати на її оточення. Цю небезпеку навряд чи можна звести до порівняння в одній цифрі - тож твердження, що алкоголь у 114 разів небезпечніший за канабіс, вводить в оману.

Чи можна померти від надмірного вживання канабісу?

Твердження: "Досі ще не було зафіксовано жодного випадку смерті від передозування канабісу"

Принаймні, так написано ось у цьому твіті.

Фактчекінг DW: Правильне твердження

За даними американського Національного інституту з питань зловживання наркотиками (NIDA), ще не було зафіксовано жодного випадку смерті від передозування самим лише канабісом. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США так само запевняють, що "смертельне передозування малоймовірне".

А все-таки, вживання канабісу як причина смерті постійно обговорюється і є предметом наукових досліджень.

У 1970-х роках медики намагалися з'ясувати під час тестів на собаках і мавпах, яка доза канабісу потенційно може бути смертельною. Тваринам перорально вводили високу дозу канабіноїдів, як-от дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК). У них спостерігалися такі симптоми, як сонливість, тремтіння і блювота - але вони витримали, й випадків загибелі піддослідних тварин не зафіксували.

Хоч результати досліджень на тваринах не завжди можна автоматично перенести на людей, проте наступне твердження стосується і нас: "Смертельна доза для канабісу дуже, дуже висока, - каже Єва Гох. - Малоймовірно, що людина зможе прийняти таку кількість".

Але смерть від канабісу не виключена

Дослідники з лондонського Королівського коледжу спробували ретроспективно з'ясувати, чи може канабіс бути смертельним для людей. Вони проаналізували всі пов'язані з канабісом випадки смерті, що сталися в Англії з 1998 по 2020 рік. Майже у всіх випадках канабіс був не єдиним наркотиком - в середньому було виявлено від трьох до семи інших речовин: опіати, алкоголь, а також такі препарати, як заспокійливе або снодійне.

У чотирьох відсотках випадків дослідники виявили, що канабіс був єдиною причиною смерті, однак, як правило, внаслідок травм, отриманих у стані інтоксикації. В одному випадку до смерті призвела токсичність канабісу. Однак залишається незрозумілим, чи стала причиною смерті одноразова доза, а чи радше тривалість вживання.

Єва Гох додає, що існують "інші опубліковані випадки смертей, пов'язаних з канабісом". Про них повідомлялося у зв'язку з нещасними випадками, самогубствами або серцево-судинними ускладненнями, такими як серцевий напад. Але встановити причинно-наслідковий зв'язок цих смертей складно, каже дослідниця.

Куріння марихуани шкодить серцю

NIDA, приміром, також застерігає щодо ризиків, які можуть виникнути через збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС), викликаних вживанням канабісу. "Марихуана збільшує частоту серцевих скорочень протягом трьох годин після куріння. Цей ефект може збільшити ризик серцевого нападу", - йдеться в дослідженні.

"Канабіс справді має вплив на серцево-судинну систему, - каже Штефан Теннес. - Люди, які є особливо чутливими, перебувають у стані попереднього стресу або, можливо, навіть мали раніше якісь травми, можуть особливо чутливо реагувати на канабіс".

Попередні дослідження також вказують на зв'язок між вживанням марихуани та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань (ССЗ). "Не можна виключати, що це може стати загрозою для життя", - каже Теннес.

Чому одноразове передозування (ймовірно) не є смертельним?

Ризик смерті від одноразового передозування канабісу є "незначним", підсумовують дослідники Королівського коледжу.

Крім того, що для цього знадобилася б величезна кількість канабісу, це також фізіологічно вважається малоймовірним, каже Єва Гох. Дуже низька поширеність канабіноїдних рецепторів у мозку пояснює, чому канабіс - принаймні у людей без попередніх захворювань - має не такий значний вплив на дихання або інші важливі функції організму, як-от кров'яний тиск або частота серцевих скорочень. З іншого боку, опіоїдні рецептори відіграють більшу роль у мозку, тож передозування героїну може призвести до зупинки дихання, пояснює фахівчиня.

"Алкоголь також може мати паралізуючий вплив на центральну нервову систему, особливо на дихальний центр, - каже Штефан Теннес, - а, отже, призвести до смерті".

Чи вражає канабіс клітини мозку?

Твердження: "Марихуана не вбиває клітини мозку"

Так стверджує ось цей допис у соцмережі X (раніше відомій як Twitter).

Фактчекінг DW: не доведено

Як канабіс або марихуана - так називають висушені смолисті квіти та дрібненькі листочки жіночої особини конопель, що ростуть поруч із квіткою, - впливає на мозок? Перше дослідження, яке показало, що споживання марихуани вбиває клітини мозку, проводилося в 1970-х роках. Скандально відомий американський психіатр Роберт Хіт з Медичної школи університету Тулейн у Новому Орлеані потрапив тоді у заголовки газет, коли стверджував, що довів це за допомогою експерименту з макаками.

Однак, якість проведення експерименту зазнала нищівної критики. Згодом результати дослідження Хіта були спростовані науковцями Національного центру токсикологічних досліджень в Арканзасі. Але то був лише початок.

Багато гіпотез, жодної ясності

Наявні на сьогодні дослідження довгострокового впливу канабісу на структуру мозку людини показують суперечливі результати. Єва Гох теж стежить за гіпотезами та "вибухом публікацій" навколо канабісу. "Це правда, що канабіс впливає на нейрофізіологію, - каже вона. Але на питання про те, наскільки нейротоксичним - тобто шкідливим для мозку - є головний активний інгредієнт канабісу, тетрагідроканабінол (ТГК), навіть вона не може дати чіткої відповіді. Тема дуже суперечлива і потребує додаткових досліджень, - єдине, що каже дослідниця.

Водночас є значно більше інформації про безпосередні, короткострокові ефекти. Добре задокументовано, що після гострого вживання канабісу погіршуються певні розумові здібності, як-от короткочасна пам'ять, психомоторна координація або концентрація уваги. В разі хронічного вживання ці ефекти можуть спостерігатися протягом декількох днів. Однак, здається, вони зникають після кількох тижнів утримання від споживання канабісу.

Молодь, безумовно, в групі ризику

Утім, безперечним залишається той факт, що вживання канабісу може особливо зашкодити молодому мозку, оскільки мозок інтенсивно розвивається на перехідному етапі між дитинством і дорослим життям, застерігає Єва Гох. Зовсім нещодавно опубліковане дослідження показало, що молоді люди, які час від часу вживають канабіс, у два-чотири рази частіше страждають від психічних захворювань і розладів, як-от депресія або суїцидальні нахили, ніж юнацтво, яке взагалі не вживає канабіс.

Американські CDC також застерігають, що вживання марихуани у віці до 18 років може вплинути на те, як мозок будує зв'язки для таких функцій, як увага, пам'ять і навчання, але також підкреслює, що вплив марихуани на мозок залежить від багатьох факторів, таких як кількість ТГК, частота вживання, вік першого вживання і те, чи супроводжується це вживання іншими речовинами, приміром, алкоголем або тютюном.

Довготривалий вплив на мозок може бути спричинений іншими факторами, окрім марихуани, такими як генетика, домашнє середовище чи інші невідомі чинники.

Нейрогенез через канабіс: необхідні дослідження

Тим часом у 2019 році неабиякий резонанс спричинило дослідження, що показало, що після куріння марихуани у підлітків утворюється більше сірої речовини в певних ділянках мозку. Однак навіть дослідники, які брали в ньому участь, не стали займати чіткої позиції щодо того, чи слід вважати збільшення сірої речовини корисним, а чи радше шкідливим явищем. Єдиною їхньою спільною головною думкою стало лише те, що до інтерпретації оприлюднених даних слід ставитися з обережністю.

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Але в принципі, твердження про те, що канабіс може викликати ріст нових клітин мозку, є цікавим, і в майбутньому дослідження цього аспекту слід провадити далі, вважає Гох.

Перші експерименти на тваринах зосереджені на впливі канабідіолу (КБД) на нейрогенез. Разом з ТГК, КБД є одним з найвідоміших канабіноїдів, тобто хімічних сполук, що містяться в коноплі. Між ними є одна, а проте істотна різниця: ТГК має психоактивну дію, а КБД - ні.

Дослідниця наркоманії Гох закликає до подальших досліджень дії канабісу в організмі людини: "Коли канабіноїди сприяють здоров'ю, а коли створюють ризики?" На сьогодні відкрито понад 140 канабіноїдів. Ефекти більшості з них ще не вивчено, додає вона.

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Є ще один аспект, на який вказує Гох. "Продукти канабісу, доступні на чорному ринку, мають абсолютно незрозумілий канабіноїдний профіль. Більшість з них містять дуже мало КБД, але багато дурманної основної активної речовини ТГК. А ще можуть містити небезпечні домішки, скажімо, синтетичні опіоїди або канабіноїди", - каже Гох. Ось чому вона рекомендує молодим людям: "Ви зробите добре для свого мозку, якщо не куритимете марихуани".