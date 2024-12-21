Фахівців ППО не переводять в піхоту: ЗСУ спростували закиди

В генштабі ЗСУ спростували інформацію The Guardian про переведення військових ППО до піхоти, назвавши її недостовірною.

Кваліфікованих фахівців протиповітряної оборони (ППО) не відправляють на передову, повідомив у суботу, 21 грудня, генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Таким чином у генштабі спростували заяву, поширену раніше британським виданням The Guardian інформацію, що нібито генштаб наказав командуванню Повітряних сил ЗСУ відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони.

"Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ у Telegram.

Генштаб ЗСУ підтвердив перепризначення

Водночас у генштабі зауважили, що частину військових із підрозділів ПС ЗСУ справді призначили на інші посади, але це стосується лише тих, хто не задіяний у роботі з високотехнологічним озброєнням. Перепризначення торкнулися частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗСУ, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне - втримати фронт.

На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів", - наголосили в генштабі. При цьому у генштабі зауважили, що кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася, а протиповітряна оборона "якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу - переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені".

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Напередодні видання The Guardian написало, що через дефіцит особового складу генштаб ЗСУ змушений відправляти військових протиповітряної оборони на фронт як піхоту. За даними видання, дехто з тих, кого відправляють на бойові позиції, пройшов навчання на Заході.