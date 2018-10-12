 Facebook: хакери отримали дані 29 мільйонів користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Facebook: хакери отримали дані 29 мільйонів користувачів

Через недоліки у системах безпеки кіберзлочинці змогли отримати доступ до особистих даних 29 мільйонів акаунтів у соціальній мережі Facebook, повідомили у самій компанії.

Facebook

Особисті дані мільйонів користувачів опинилися в розпоряджені хакерів

Американська інтернет-компанія Facebook в п'ятницю, 12 жовтня, заявила, що два тижні тому до рук хакерів потрапили особисті дані 29 мільйонів користувачів соціальної мережі. Раніше в компанії наводили інші цифри потерпілих унаслідок кібервтручання наприкінці вересня цього року - 50 мільйонів користувачів. Зазначається, що це трапилося через недоліки в системі кібербезпеки компанії. 

Інформація 14 мільйонів користувачів, котру отримали кіберзлочинці, містила такі дані як дату народження, освіту, місце роботи, релігійні погляди, та інформацію щодо особистих стосунків, а також 10 останніх місць, які користувачі позначили як такі, що ними відвідані, або у яких їх позначили інші користувачі соцмережі.

Крім того, хакери отримали доступ до особистих даних ще 15 мільйонів користувачів, зокрема до їхніх імен та прізвищ, а також контактних даних, в тому числі номерів телефону чи адреси електронної пошти. Щодо цих користувачів, то обсяги отриманої зловмисниками інформації залежав від того, які саме дані публікувалися користувачами соцмережі.

Ще один мільйон Facebook-юзерів стали жертвами крадіжки цифрових ключів, але їхні дані не потрапили до рук хакерів, запевняють у компанії. У Facebook також наголосили, що технічну вразливість, котра призвела до витоку цих даних, вже усунули.

Нагадаємо, цього року Facebook кілька разів опинявся в центрі скандалу через неналежний захист даних користувачів, котрі використовувалися в тому числі й для впливу на електорат під час президентських виборів у США 2016 року.

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