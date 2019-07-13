Facebook у США оштрафували на рекордні п'ять мільярдів доларів

Федеральний регулятор США оштрафував Facebook на п'ять мільярдів доларів через скандал із витоком особистих даних користувачів. При цьому від Марка Цукерберга особисто вимагають забезпечити недопущення нових порушень.
Федеральна торгова комісія (ФТК) США наклала штраф у розмірі п'яти мільярдів доларів на компанію Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів, повідомляє у середу, 24 липня, агенція AP. Як зазначається, цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.
Крім того, згідно з рішенням регулятора, засновник Facebook Марк Цукерберг повинен буде особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. При цьому в ФТК заявили, що в разі неправдивої звітності щодо цього до Цукерберга може бути застосована адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність.
У Facebook поки не коментують ситуацію. Компанія раніше цього року повідомляла, що очікує накладення великого штрафу і відклала на його сплату три мільярди доларів.
Скандал з Cambridge Analytica
Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.
У квітні і травні 2018 року Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.