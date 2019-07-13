Facebook у США оштрафували на рекордні п'ять мільярдів доларів

Федеральна торгова комісія (ФТК) США наклала штраф у розмірі п'яти мільярдів доларів на компанію Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів, повідомляє у середу, 24 липня, агенція AP. Як зазначається, цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.

Крім того, згідно з рішенням регулятора, засновник Facebook Марк Цукерберг повинен буде особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. При цьому в ФТК заявили, що в разі неправдивої звітності щодо цього до Цукерберга може бути застосована адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність.

У Facebook поки не коментують ситуацію. Компанія раніше цього року повідомляла, що очікує накладення великого штрафу і відклала на його сплату три мільярди доларів.

Скандал з Cambridge Analytica

Приводом для стягнення грошей став скандал з приватною британською компанією Cambridge Analytica, яка несанкціоновано збирала дані 87 мільйонів користувачів Facebook і потім передавала їх третім особам. Підозрюється, що ці дані також передали передвиборчому штабу тодішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа. Штаб міг використати дані для політичної реклами.

У квітні і травні 2018 року Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.