 Facebook сплатив штраф у Великобританії у справі Cambridge Analytica | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Facebook сплатив штраф у Великобританії у справі Cambridge Analytica

Компанія Facebook досягла угоди про виплату Великобританії 500 тисяч фунтів за скандал щодо витоку особистих даних мільйонів користувачів. Соцмережа своєї провини не визнала.

Symbolbild Facebook Verschlüsselung (Imago-Images/ZUMA Press/A. Das)

Американський концерн Facebook погодився виплатити у Великобританії штраф у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів (в перерахунку близько 580 тисяч євро) у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі, що збиралися компанією Cambridge Analytica. Інтернет-велетень досяг відповідної домовленості з Управлінням комісара з питань інформації (ICO) Великобританії, повідомила пресслужба цього відомства у середу, 30 жовтня.

Відповідно до угоди, сторони відкликають свої претензії. При цьому Facebook не визнає своєї провини. Штраф, виплачений компанією Марка Цукерберга, перерахований в скарбницю Її Величності, зазначається у заяві.

"Комісар вважає, що ця угода найкращим чином відповідає інтересам усіх суб'єктів даних, які є користувачами Facebook у Великобританії. І Facebook, і ICO зобов'язуються продовжувати роботу щодо забезпечення дотримання законодавства про захист даних", - йдеться в заяві.

Скандал щодо витоку даних користувачів Facebook

У березні 2018 року стало відомо про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передала їх третім особам, у тому числі, ймовірно, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який використовував їх для політичної реклами. За даними ICO, в числі інших Cambridge Analytica передала дані близько одного мільйона британських користувачів.

Через скандал очільнику Facebook Цукербергу довелося двічі виступити на слуханнях в Конгресі США. У липні 2019 року Facebook домовився про виплату в США штрафу в розмірі п'ять мільярдів доларів. Це рекордний штраф, який коли-небудь накладався на компанії за порушення правил зберігання особистої інформації клієнтів, і один з найбільших, які уряд США взагалі коли-небудь стягував, повідомила Федеральна торгова комісія США (FTC).

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