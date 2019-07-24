Facebook сплатив штраф у Великобританії у справі Cambridge Analytica

Компанія Facebook досягла угоди про виплату Великобританії 500 тисяч фунтів за скандал щодо витоку особистих даних мільйонів користувачів. Соцмережа своєї провини не визнала.
Американський концерн Facebook погодився виплатити у Великобританії штраф у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів (в перерахунку близько 580 тисяч євро) у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі, що збиралися компанією Cambridge Analytica. Інтернет-велетень досяг відповідної домовленості з Управлінням комісара з питань інформації (ICO) Великобританії, повідомила пресслужба цього відомства у середу, 30 жовтня.
Відповідно до угоди, сторони відкликають свої претензії. При цьому Facebook не визнає своєї провини. Штраф, виплачений компанією Марка Цукерберга, перерахований в скарбницю Її Величності, зазначається у заяві.
"Комісар вважає, що ця угода найкращим чином відповідає інтересам усіх суб'єктів даних, які є користувачами Facebook у Великобританії. І Facebook, і ICO зобов'язуються продовжувати роботу щодо забезпечення дотримання законодавства про захист даних", - йдеться в заяві.
Скандал щодо витоку даних користувачів Facebook
У березні 2018 року стало відомо про найбільший в історії Facebook витік особистих даних користувачів. Компанія Cambridge Analytica незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів соцмережі і передала їх третім особам, у тому числі, ймовірно, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа, який використовував їх для політичної реклами. За даними ICO, в числі інших Cambridge Analytica передала дані близько одного мільйона британських користувачів.
Через скандал очільнику Facebook Цукербергу довелося двічі виступити на слуханнях в Конгресі США. У липні 2019 року Facebook домовився про виплату в США штрафу в розмірі п'ять мільярдів доларів. Це рекордний штраф, який коли-небудь накладався на компанії за порушення правил зберігання особистої інформації клієнтів, і один з найбільших, які уряд США взагалі коли-небудь стягував, повідомила Федеральна торгова комісія США (FTC).
Британський парламент оприлюднив доповідь, в якій Facebook звинувачують у "свідомому" порушенні законів про захист даних. (18.02.2019)