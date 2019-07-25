 Facebook почав приховувати кількість ″лайків″ - поки в Австралії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

Facebook почав приховувати кількість "лайків" - поки в Австралії

Соцмережа Facebook почала приховувати кількість "лайків" для публікацій в Австралії. Ці зміни покликані зменшити соціальний тиск на користувачів, пояснили в компанії.

Facebook почав приховувати кількість лайків в Австралії

Facebook почав приховувати кількість "лайків" в Австралії

Соціальна мережа Facebook у п'ятницю, 27 вересня, почала приховувати кількість "лайків" для публікацій та переглядів відео в Австралії. Відтепер власники облікових записів у цій країні не зможуть бачити кількість переглядів відео та реакції на публікації інших людей. Водночас вони матимуть змогу бачити ці дані щодо власних дописів.

"Ми не хочемо, щоб користування Facebook сприймалось за конкуренцію (...) Це тест, щоб побачити, як люди взаємодіють з цим новим форматом", - йдеться в повідомленні соцмережі.

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Facebook передавав стороннім компаніям аудіозаписи голосових повідомлень користувачів для їхньої розшифровки. У соцмережі запевняють, що вже тиждень як припинили це робити. (14.08.2019)

Видалені сторінки та групи були пов'язані з PR-компанією Pragmatico, з'ясували під час внутрішнього розслідування в Facebook. На їх рекламу було витрачено 1,6 мільйона доларів США. (17.09.2019)

У Facebook зазначили, що проаналізують отриманий досвід щодо відключення можливості перегляду "лайків" для користувачів і, можливо, поширять ці зміни на інші країни. В Австралії, де кожна п'ята дитина зізнається, що страждає від кібербулінгу, ця проблема набула широкого розголосу після самогубства 14-річної дівчини, яка знялася в рекламі відомого австралійського бренду капелюхів. Вона вкоротила собі віку після того, як над нею почали знущатися в інтернеті.

Раніше в липні цього року компанія Facebook вже приховала можливість бачити "лайки" на платформі Instagram, яка їй належить. Чужі "лайки" перестали бачити користувачі Instagram спочатку в Канаді, а згодом й в Австралії, Бразилії та деяких інших країнах. У Facebook охарактеризували це випробування як "обмежений тест для того, щоб ми могли отримати деякі початкові дані". 

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