Facebook почав приховувати кількість "лайків" - поки в Австралії

Соціальна мережа Facebook у п'ятницю, 27 вересня, почала приховувати кількість "лайків" для публікацій та переглядів відео в Австралії. Відтепер власники облікових записів у цій країні не зможуть бачити кількість переглядів відео та реакції на публікації інших людей. Водночас вони матимуть змогу бачити ці дані щодо власних дописів.

"Ми не хочемо, щоб користування Facebook сприймалось за конкуренцію (...) Це тест, щоб побачити, як люди взаємодіють з цим новим форматом", - йдеться в повідомленні соцмережі.

У Facebook зазначили, що проаналізують отриманий досвід щодо відключення можливості перегляду "лайків" для користувачів і, можливо, поширять ці зміни на інші країни. В Австралії, де кожна п'ята дитина зізнається, що страждає від кібербулінгу, ця проблема набула широкого розголосу після самогубства 14-річної дівчини, яка знялася в рекламі відомого австралійського бренду капелюхів. Вона вкоротила собі віку після того, як над нею почали знущатися в інтернеті.

Раніше в липні цього року компанія Facebook вже приховала можливість бачити "лайки" на платформі Instagram, яка їй належить. Чужі "лайки" перестали бачити користувачі Instagram спочатку в Канаді, а згодом й в Австралії, Бразилії та деяких інших країнах. У Facebook охарактеризували це випробування як "обмежений тест для того, щоб ми могли отримати деякі початкові дані".

Дивитись відео 01:34 Поділитись Facebook проти мистецтва: абсурдна цензура оголеної натури (27.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/32C4c Facebook проти мистецтва: абсурдна цензура оголеної натури (27.07.2018)