Facebook перевірить політичну рекламу до виборів в Європарламент

Соціальна мережа Facebook анонсувала посилення правил політичної реклами перед травневими виборами до Європарламенту. "Щоб попередити зловживання й втручання у вибори, всім рекламодавцям з Євросоюзу необхідно пройти процес авторизації в їхніх країнах - тільки так вони зможуть запустити рекламу, пов'язану з виборами до Європарламенту", - повідомив менеджер соцмережі Річард Аллен в четвер, 29 березня, в корпоративному блозі.

Додаткові перевірки ідентичності та місця розташування рекламодавців мають, за словами Аллена, "стати справжнім бар'єром" для тих, хто планує використовувати рекламу для втручання у вибори з-за кордону. Крім того, за задумом керівництва інтернет-компанії, такі кроки покликанні "підвищити прозорість щодо будь-яких форм політичної та тематичної реклами".

Подібні заходи в Facebook вживалися на нещодавно проведених виборах у Канаді та Індонезії.

Повністю виключити маніпуляції у Facebook не сподіваються

Водночас представник Facebook визнав, що ці заходи будуть недостатніми для повного викорінення маніпулювань з контентом. "Нам протидіють розумні, креативні й добре профінансовані супротивники, які змінюють свою тактику, варто нам помітити зловживання", - підкреслив Аллен.

Facebook вже неодноразово анонсував підготовчі заходи до виборів в Європарламент. Зокрема, під час виборів має працювати новий віртуальний ситуаційний центр, куди буде стікатися інформація про можливі порушення і фейки.

Вибори до Європарламенту пройдуть в країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня 2019 року.