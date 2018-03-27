 Facebook перевірить політичну рекламу до виборів в Європарламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Facebook перевірить політичну рекламу до виборів в Європарламент

Ідентичність і місце розташування рекламодавців, котрі бажають замовити в соцмережі Facebook рекламу до виборів у Європарламент, перевірятимуть, обіцяють у керівництві інтернет-компанії.

Facebook Google

Соціальна мережа Facebook анонсувала посилення правил політичної реклами перед травневими виборами до Європарламенту. "Щоб попередити зловживання й втручання у вибори, всім рекламодавцям з Євросоюзу необхідно пройти процес авторизації в їхніх країнах - тільки так вони зможуть запустити рекламу, пов'язану з виборами до Європарламенту", - повідомив менеджер соцмережі Річард Аллен в четвер, 29 березня, в корпоративному блозі.

DW.COM

Компанія Facebook заборонить розміщення на своїх платформах контенту на підтримку білого націоналізму та сепаратизму. (27.03.2019)

У Єврокомісії наголошують, що не мають від інтернет-велетнів Google, Twitter і Facebook достатніх даних, що свідчили би про їхній прогрес у протидії поширенню фейкових новин. (28.02.2019)

Аналіз DW показав, що найпопулярніші російськомовні фейки про вибори президента України у Facebook стосуються Володимира Зеленського. Чи вплинуть вони на результати голосування? (18.03.2019)

Через спам та поведінку, що не відповідають правилам Facebook, соцмережа видалила понад 2,5 тисячі сторінок, що були пов'язані з Росією, Іраном, Північною Македонією та Косовом. (26.03.2019)

Додаткові перевірки ідентичності та місця розташування рекламодавців мають, за словами Аллена, "стати справжнім бар'єром" для тих, хто планує використовувати рекламу для втручання у вибори з-за кордону. Крім того, за задумом керівництва інтернет-компанії, такі кроки покликанні "підвищити прозорість щодо будь-яких форм політичної та тематичної реклами".

Подібні заходи в Facebook вживалися на нещодавно проведених виборах у Канаді та Індонезії.

Повністю виключити маніпуляції у Facebook не сподіваються

Водночас представник Facebook визнав, що ці заходи будуть недостатніми для повного викорінення маніпулювань з контентом. "Нам протидіють розумні, креативні й добре профінансовані супротивники, які змінюють свою тактику, варто нам помітити зловживання", - підкреслив Аллен.

Facebook вже неодноразово анонсував підготовчі заходи до виборів в Європарламент. Зокрема, під час виборів має працювати новий віртуальний ситуаційний центр, куди буде стікатися інформація про можливі порушення і фейки.

Вибори до Європарламенту пройдуть в країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня 2019 року.

Дивитись відео 02:17

Як розпізнати фейки - лайфхаки DW (27.03.2018)

Посилання в інтернеті

https://newsroom.fb.com/news/2019/03/ads-transparency-in-the-eu/

Аудіо й відео до теми

Як розпізнати фейки - лайфхаки DW (27.03.2018)  

Також за темою

Facebook - Dislike

Лайк замість гречки: як політики агітують у соцмережах 11.02.2019

Понад учетверо зросла кількість українських користувачів Facebook за останні п'ять років. Мережа стала зручним полем для маніпуляцій громадською думкою напередодні виборів.

Symbolbild Europa & Fake News

Брюссель попередив про загрозу кібератак під час виборів до Європарламенту 01.08.2018

Під час виборів до Європарламенту можуть відбутись кібератаки та використані фейкові новини для маніпулювання громадською думкою. Соціальні мережі мають активніше боротися з дезінформацією, зазначили в Єврокомісії.

USA Kongress House Energy and Commerce Committee | 2. Anhörung Mark Zuckerberg, Facebook CEO

Цукерберг вважає "невідворотним" регулювання соцмереж 11.04.2018

Регулювання соціальних мереж необхідне з огляду на глобальне значення інтернету, заявив керівник компанії Facebook Марк Цукерберг під час другого дня слухань у комітеті Конгресу США.

Реклама

Докладно

Порошенко, Тимошенко чи Зеленський. Якими є німецькі очікування від виборів

Якими є німецькі очікування від виборів президента України

Політики та експерти Німеччини віддають належне здобуткам Порошенка, але й від інших кандидатів різких змін не очікують.  

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  