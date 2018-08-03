Facebook намагався отримати персональні дані клієнтів американських банків - WSJ

Керівництво соцмережі Facebook веде переговори з низкою банків США, такими як JPMorgan, PayPal, Citibank, American Express та Chase, з пропозицією розширити їхні послуги для клієнтів за допомогою сервісу обміну миттєвими повідомленнями Messenger. Як пише американське видання The Wall Street Journal у понеділок, 6 серпня, для цього Facebook навіть запросив у банків персональні дані їхніх клієнтів. У самій компанії це заперечують і кажуть, що лише перебувають у процесі переговорів із фінустановами.

Утім, для реалізації пропозиції Facebook банкам усе ж доведеться ділитися із соцмережею деталізованими даними про своїх клієнтів, пише видання. Речниця Facebook заявила, що соцмережа не планує використовувати зазначені дані задля реклами. "Ми не використовуватимемо цю інформацію поза межами цих сервісів", - ідеться у заяві від імені Facebook.

У самих фінансових компаніях відреагували критично на ідею Facebook. Наприклад, речниця банку JPMorgan заявила, говорячи про соцмережі, що її компанія не надаватиме інформацію "цим платформам". "Ми маємо на деякі речі казати "ні", - цитує речницю інформагенція AFP.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів соцмережі Facebook. Ці дані використовувалися, в тому числі, для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу в 2016 році. Від зловживань постраждало не менше 87 мільйонів ​​користувачів соцмережі. Через скандал з витоком даних Facebook оштрафували на 565 тисяч євро.