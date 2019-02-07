 Facebook зберігав паролі мільйонів користувачів у відкритому вигляді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

Facebook зберігав паролі мільйонів користувачів у відкритому вигляді

Паролі сотень мільйонів користувачів соцмережі Facebook зберігались на серверах компанії у відкритому вигляді. До них мали доступ тисячі співробітників компанії.

Соцмережа Facebook зберігала незашифровані паролі мільйонів користувачів

Соцмережа Facebook зберігала незашифровані паролі мільйонів користувачів

Соціальна мережа Facebook у четвер, 21 березня, визнала, що зберігала відкриті файли з паролями своїх користувачів, які були доступні співробітникам компанії. Йдеться про паролі сотень мільйонів користувачів Facebook Lite - версії соцмережі, яка використовується у регіонах з поганим інтернет-покриттям, а також десятків мільйонів Facebook та десятків тисяч користувачів Instagram, повідомила компанія.

"Це привернуло нашу увагу тому, що наші системи для вводу паролів призначені для їхнього маскування з використанням методів, які роблять їх нечитабельними", - йдеться у повідомленні компанії для користувачів. У компанії додали, що ніхто ззовні не отримав доступ до паролів та не було виявлено ніяких доказів зловживання приватними даними користувачів.

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Відкриті паролі були виявлені під час звичайної перевірки безпеки у січні. В компанії повідомили, що ця проблема була виправлена і соцмережа повідомить користувачів, чиї паролі були скомпрометовані.

Facebook також має виправити проблеми зберігання інших категорій інформації. "Для нас немає нічого більш важливого, ніж захист інформації людей і ми будемо продовжувати вдосконалення в рамках наших постійних зусиль в галузі безпеки у Facebook", - повідомила компанія.

Про проблему відкритого зберігання паролів користувачів Facebook стало відомо напередодні, коли сайт KrebsOnSecurity.com повідомив, що доступ до паролів мали тисячі співробітників Facebook.

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