 Facebook заявив про кібератаку на 50 мільйонів акаунтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

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Новини

Facebook заявив про кібератаку на 50 мільйонів акаунтів

Facebook тимчасово прибрав одну зі своїх функцій та залагодив прогалину в системі безпеки даних користувачів.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг запевняє, що проблему подолано

Керівництво соцмережі Facebook оголосило у п'ятницю, 28 вересня, про хакерську атаку, внаслідок якої до 50 мільйонів сторінок користувачів могли були зламані. "Очевидно, що хакери скористалися слабиною у коді Facebook, - заявив віце-президент компанії Гай Розен. - Ми залагодили вразливість і поінформували правоохоронців". Окрім того, Facebook тимчасово прибрав функцію "Переглянути як", яка дозволяє користувачам побачити, як виглядає їхня сторінка для сторонніх людей.

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В обох ситуаціях для введення користувачів в оману створювалася мережа облікових записів. З Facebook та Instagram видалено 652 сторінки. Twitter також заявив про блокування ряду акаунтів. (22.08.2018)

Facebook заблокував 32 пов'язані між собою сторінки, створені для впливу на політичні переконання американських виборців. Аудиторія сторінок становила 290 тисяч осіб. (31.07.2018)

Засновник мережі Марк Цукерберг уточнив, що прогалину в безпеці було виявлено у вівторок, а виправлено в четвер. Хоча Цукерберг не має інформації, що хоча б один з акаунтів було використано неправомірним чином, він назвав це питання "серйозним". "Ми постійно маємо справу з атаками від людей, які хочуть захопити чужі акаунти або вкрасти інформацію по всьому світу", - пояснив Цукерберг.

Соцмережа регулярно вдається до посилення заходів безпеки після повідомлень про ймовірний витік даних користувачів.

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Як Facebook заробляє на даних своїх користувачів (20.06.2017)

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Як Facebook заробляє на даних своїх користувачів (20.06.2017)  

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