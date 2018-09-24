Facebook заявив про кібератаку на 50 мільйонів акаунтів

Керівництво соцмережі Facebook оголосило у п'ятницю, 28 вересня, про хакерську атаку, внаслідок якої до 50 мільйонів сторінок користувачів могли були зламані. "Очевидно, що хакери скористалися слабиною у коді Facebook, - заявив віце-президент компанії Гай Розен. - Ми залагодили вразливість і поінформували правоохоронців". Окрім того, Facebook тимчасово прибрав функцію "Переглянути як", яка дозволяє користувачам побачити, як виглядає їхня сторінка для сторонніх людей.

Засновник мережі Марк Цукерберг уточнив, що прогалину в безпеці було виявлено у вівторок, а виправлено в четвер. Хоча Цукерберг не має інформації, що хоча б один з акаунтів було використано неправомірним чином, він назвав це питання "серйозним". "Ми постійно маємо справу з атаками від людей, які хочуть захопити чужі акаунти або вкрасти інформацію по всьому світу", - пояснив Цукерберг.

Соцмережа регулярно вдається до посилення заходів безпеки після повідомлень про ймовірний витік даних користувачів.