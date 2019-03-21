Facebook заборонить контент на підтримку білого націоналізму

Компанія Facebook у середу, 27 березня, заявила, що заборонить на своїх платформах (включно з Instagram) поширення висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму. Нові правила будуть діяти з наступного тижня.

"Наші розмови протягом трьох місяців з представниками громадянського суспільства та науковцями, які є експертами в галузі расових відносин у світі, підтвердили, що білий націоналізм та сепаратизм неможливо відкоремити від ідеї вищості білої раси та організованих груп ненависті", - йдеться в повідомленні компанії. У Facebook також наголосили, що будуть краще намагатися "знаходити та видаляти ненависть з наших платформ".

Хоч компанія не пов'язала це оголошення з якоюсь подією, його пов'язують з нападом на мечеті в Новій Зеландії. Ці розстріли транслювалися на Facebook в прямому ефірі, і соціальна мережа зазанала критики через неоперативне видалення цих відеоматеріалів.