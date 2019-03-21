 Facebook заборонить контент на підтримку білого націоналізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Facebook заборонить контент на підтримку білого націоналізму

Компанія Facebook заборонить розміщення на своїх платформах контенту на підтримку білого націоналізму та сепаратизму.

Facebook заборонить контент на підтримку білого націоналізму

Компанія Facebook у середу, 27 березня, заявила, що заборонить на своїх платформах (включно з Instagram) поширення висловлювань на підтримку білого націоналізму та сепаратизму. Нові правила будуть діяти з наступного тижня.

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"Наші розмови протягом трьох місяців з представниками громадянського суспільства та науковцями, які є експертами в галузі расових відносин у світі, підтвердили, що білий націоналізм та сепаратизм неможливо відкоремити від ідеї вищості білої раси та організованих груп ненависті", - йдеться в повідомленні компанії. У Facebook також наголосили, що будуть краще намагатися "знаходити та видаляти ненависть з наших платформ".

Хоч компанія не пов'язала це оголошення з якоюсь подією, його пов'язують з нападом на мечеті в Новій Зеландії. Ці розстріли транслювалися на Facebook в прямому ефірі, і соціальна мережа зазанала критики через неоперативне видалення цих відеоматеріалів.

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