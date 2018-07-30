Facebook заблокував 32 "скоординовані" маніпулятивні сторінки

Керівництво соціальної мережі Facebook у вівторок, 31 липня, заявило про виявлення 32 приватних і публічних сторінок, які були частиною "скоординованої" спроби вплинути на політичні переконання американських виборців незадовго до виборів у Конгрес, які мають пройти в листопаді.

Загалом ідеться про сторінки, на які були підписані понад 290 тисяч осіб, хоча деякі із скоординованих сторінок взагалі не мали підписників. Вони діяли за схожим принципом, що й контрольовані російським Агентством інтернет-досліджень (IRA) сторінки, але поки не відомо, чи були напряму пов'язані з цією організацією.

Facebook визнав, що виявити тих, хто організував мережу пов'язаних маніпулятивних сторінок, буде непросто. "Ми ще й досі на початковій стадії нашого розслідування і не маємо усіх фактів - включно з тим, хто може стояти за всім цим", - йдеться у заяві соцмережі.

Тим часом в американському міністерстві національної безпеки позитивно відзначили дії соцмережі. "Це дуже хороші новини, оскільки вони показують, що Facebook ставиться серйозно (до ситуації із імовірним втручанням у американські вибори. - Ред.). Їх варто похвалити за те, що вони зробили сьогодні", - заявила очільниця міністерства Кірстен Нільсен, додавши, що "росіяни та інші держави однозначно намагаються маніпулювати нами".

Як повідомлялося, минулого тижня акції Facebook впали на 24 відсотки через гірший, ніж очікувалось, квартальний результат. Глава компанії Марк Цукерберг пояснив ситуацію великими інвестиціями в безпеку.