 Facebook заблокував 32 ″скоординовані″ маніпулятивні сторінки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Facebook заблокував 32 "скоординовані" маніпулятивні сторінки

Facebook заблокував 32 пов'язані між собою сторінки, створені для впливу на політичні переконання американських виборців. Аудиторія сторінок становила 290 тисяч осіб.

Facebook заявляє про боротьбу з маніпуляціями

Facebook заявляє про боротьбу з маніпуляціями

Керівництво соціальної мережі Facebook у вівторок, 31 липня, заявило про виявлення 32 приватних і публічних сторінок, які були частиною "скоординованої" спроби вплинути на політичні переконання американських виборців незадовго до виборів у Конгрес, які мають пройти в листопаді.

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Коли Марк Цукерберг, затятий любитель футболок, раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс. (24.07.2018)

Акції інтернет-компанії Facebook впали на 24 відсотки через гірший ніж очікувалось квартальний результат, повідомляє The Washington Post. Марк Цукерберг пояснив, що компанія багато інвестує у безпеку. (26.07.2018)

Загалом ідеться про сторінки, на які були підписані понад 290 тисяч осіб, хоча деякі із скоординованих сторінок взагалі не мали підписників. Вони діяли за схожим принципом, що й контрольовані російським Агентством інтернет-досліджень (IRA) сторінки, але поки не відомо, чи були напряму пов'язані з цією організацією.

Facebook визнав, що виявити тих, хто організував мережу пов'язаних маніпулятивних сторінок, буде непросто. "Ми ще й досі на початковій стадії нашого розслідування і не маємо усіх фактів - включно з тим, хто може стояти за всім цим", - йдеться у заяві соцмережі.

Тим часом в американському міністерстві національної безпеки позитивно відзначили дії соцмережі. "Це дуже хороші новини, оскільки вони показують, що Facebook ставиться серйозно (до ситуації із імовірним втручанням у американські вибори. - Ред.). Їх варто похвалити за те, що вони зробили сьогодні", - заявила очільниця міністерства Кірстен Нільсен, додавши, що "росіяни та інші держави однозначно намагаються маніпулювати нами".

Як повідомлялося, минулого тижня акції Facebook впали на 24 відсотки через гірший, ніж очікувалось, квартальний результат. Глава компанії Марк Цукерберг пояснив ситуацію великими інвестиціями в безпеку.

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