Facebook заблокував російську мережу для пропаганди в США

Соціальна мережа Facebook заблокувала мережу, що оперувала з території Росії, яка, серед іншого, вербувала журналістів, які нічого не підозрювали, для поширення пропаганди в США, Великобританії та інших країнах Заходу. Інформація про підозрілу діяльність сайту Peacedata в Facebook надійшла від американського ФБР, повідомив представник соцмережі у вівторок, 1 вересня.

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З лютого по серпень 2020 року цей сайт опублікував понад 500 статей англійською і більше 200 - арабською мовою, повідомила аналітична компанія Graphika, якій Facebook надала в розпорядження свої дані. У заблокованої нині мережі було на Facebook 13 акаунтів і дві сторінки. Цільовою аудиторією Peacedata були, в першу чергу, користувачі соцмережі з лівими політичними поглядами.

За даними Facebook, творці мережі публікували критику на адресу як кандидата від республіканців на майбутніх виборах президента Дональда Трампа, так і його суперника від демократів, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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У статтях, що публікуються Peacedata, розповідалося про втручання США в справи інших країн, корупцію та інші тіньові сторони капіталізму. За висновком Graphika, за редакторів Peacedata видавалися вигадані люди, чиї обличчя на фотографіях профілю були, ймовірно, згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Facebook пов'язав діяльність цієї мережі з агентством Internet Research Agency, яке, за даними американських спецслужб, грало одну з провідних ролей в спробах посилити розкол в США напередодні президентських виборів 2016 року і схилити настрої американських виборців на користь тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа.

Twitter також видалив п'ять акаунтів

Тим часом, в компанії Twitterповідомили про видалення п'яти акаунтів, пов'язаних з Росією.

"Ми призупинили роботу п'яти акаунтів Twitter за маніпулювання сервісом, які ми можемо з високим рівнем точності віднести до російських державних сил", - йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в цій соцмережі.

Компанія також заявила, що твіти з цих пов'язаних з Росією акаунтів були низької якості і поширювали спам, а більшість з них отримали мало лайків або ретвітів, якщо такі взагалі були.