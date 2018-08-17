 Facebook виявив керовані з Росії та Ірану кампанії з дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

Facebook виявив керовані з Росії та Ірану кампанії з дезінформації

В обох ситуаціях для введення користувачів в оману створювалася мережа облікових записів. З Facebook та Instagram видалено 652 сторінки. Twitter також заявив про блокування ряду акаунтів.

Facebook виявив сотні маніпулятивних сторінок

Facebook виявив сотні маніпулятивних сторінок

Адміністрація соцмережі Facebook виявила керовані з Ірану й Росії кампанії, спрямовані на дезінформацію користувачів. Про це заявив керівник компанії Марк Цукерберг у вівторок, 21 серпня. Зокрема повідомляється про дві кампанії, зв'язку між якими представники Facebook не виявили. Однак в обох ситуаціях "використовувалася подібна тактика - створення мережі облікових записів з метою ввести в оману" користувачів мережі.

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Інтернет-компанія Facebook почала оцінювати репутацію своїх користувачів за шкалою надійності. Так соціальна мережа бореться з поширенням фейкових новин. (21.08.2018)

Facebook заблокував 32 пов'язані між собою сторінки, створені для впливу на політичні переконання американських виборців. Аудиторія сторінок становила 290 тисяч осіб. (31.07.2018)

Через "скоординовану неаутентичну поведінку" з Facebook і сервісу для обміну фотографіями Instagram були видалені понад 650 сторінок, груп і облікових записів. Ці сторінки керувалися з Ірану і були націлені на інтернет-користувачів на Близькому Сході, в Латинській Америці, США і Великобританії, йдеться в заяві. Компанія повідомила уряди США і Великобританії.

У липні на підозрілі акаунти вказали експерти фірми FireEye, яка спеціалізується на кібербезпеці. FireEye має намір пізніше опублікувати повний звіт про виявлені порушення.

Зв'язок з військовою розвідкою РФ

Частина вилучених Facebook сторінок була пов'язана з джерелами, які уряд США раніше ідентифікував як військову розвідку Росії. Діяльність цих акаунтів останнім часом зосереджена на Сирії та Україні, стверджує адміністрація соцмережі.

Водночас адміністрація сервісу мікроблогів Twitter також повідомила про блокування 284 облікових записів через "скоординовані маніпуляції". Більшість вилучених акаунтів керувалися з Ірану.

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