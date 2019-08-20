Facebook видалив сотні сторінок, які маніпулювали громадською думкою в Україні

Найбільша соціальна мережа світу Facebook видалила сотні сторінок, груп і облікових записів користувачів, яким закидають скоординовані маніпуляції й використання недостовірної інформації, спрямовані на українську Facebook-аудиторію. Серед видалених - сторінки ресурсів Hyser, Znaj.ua і Politeka, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми видалили 168 облікових записів, 149 Facebook- сторінок і 79 груп, які брали участь у скоординованій недостовірний поведінці, орієнтованій на Україну... Попри те, що люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість, наш аналіз пов'язав цю діяльність із українською PR-компанією Pragmatico", - ідеться в заяві Facebook, оприлюдненій у понеділок, 16 вересня.

Особи, які стоять за скоординованою діяльністю сторінок, використовували фейкові акаунти, аби збільшити охоплення, поширювати контент і спрямовувати людей на зовнішні сайти, які видавали себе за новинні ЗМІ, вказано в повідомленні Facebook. Адміністратори видалених сторінок і власники акаунтів зазвичай робили публікації про шоу-бізнес, спорт, місцеві й міжнародні новини, а також на політичні й економічні теми включно з виборами в Україні, інформацією про політиків і критикою різних публічних осіб.

Внутрішнє розслідування Facebook з'ясувало, що майже 4,2 мільйона облікових записів були підписані на одну або більше з цих сторінок. Близько 401 тисячі облікових записів приєдналися до однієї з видалених груп. На рекламу видалених ресурсів у Facebook та Instagram було витрачено близько 1,6 мільйона доларів США.

Значна частина сторінок пов'язана з онлайн-агрегаторами новин "Знай.UA" і "Політека.Нет", які належать інформагентству "Знай". Статутний фонд "Знай" становить лише одну тисячу гривень, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За цими даними, бенефіціарний власник інформагентства "Знай", а також ТОВ "Українська стіна" (видавнича справа) і "Будні Медіа" (виробництво кіно- і відеофільмів, телевізійних програм) - Антон Федченко, зареєстрований у Харківській області.