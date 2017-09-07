Facebook видалив майже дві тисячі пов'язаних з Росією груп та акаунтів

Компанія Facebook видалила 2632 сторінки, акаунти та групи, пов'язані з Іраном, Росією, Північною Македонією та Косовом, повідомив у вівторок, 26 березня, очільник відділу кібербезпеки компанії Натаніель Глейхер. Сторінки були видалені через спам і поведінку, що не відповідає правилам соцмережі. Повідомляється, що також були видалені сторінки у соцмережі Instagram.

"Ми не знайшли жодних зв'язків між цими діями, але вони використовували подібну тактику, створюючи мережі облікових записів, які вводять в оману інших, хто вони є, і що вони роблять", - йдеться у повідомленні компанії.

Більшість видалених сторінок - 1907 - були пов'язані з Росією. "Ми видалили 1907 пов'язаних із Росією сторінок у Facebook, груп та акаунтів, що розсилали спам і в невеликій кількості здійснювали скоординовану діяльність, що не відповідає правилам", - йдеться в заяві. У ній уточнюється, що йдеться про 86 сторінок, 64 акаунти в Facebook і 1757 груп. Компанія також видаляла сторінки через їхню поведінку, а не лише через зміст.

Невелика кількість груп і сторінок розміщувала інформацію з таких тематик, як політичний стан в Україні, зокрема щодо ситуації на сході країни і місцевої політики, патріотизму, української армії, міграційних проблем, корупції. Також йшлось про ситуацію в Криму.

З Іраном були пов'язані 513 видалених сторінок. Окрім того, були видалені 212 сторінок і груп, пов'язаних з Північною Македонією та Косовом.