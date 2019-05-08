FaceApp: Поорані зморшками обличчя та викрадені дані

Посивіла чуприна, пооране глибочезними зморшками обличчя та обвисла шкіра. Така доля рано чи пізно чекатиме на всіх нас. Життя в похилих літах - те, про що молодь майже не задумується. Але досі навряд чи хтось міг собі уявити можливість пережити за кілька секунд старіння власного тіла.

Та з'явився додаток, що називається FaceApp, який буквально за лічені секунди показує старіння людини на кілька десятків років. Досить тільки розмістити там свою фотографію та зробити кілька кліків - і ти вже в похилому віці.

Цей додаток став настільки популярним, що соціальні мережі буквально рясніють поораними зморшками обличчями. Тренд зачепив і знаменитостей, котрі взагалі перетворили його на глобальний "хайп", до якого вже майже не лишилося байдужих.

Віртуальна молодість та інші можливості

Завдяки цьому додатку зірковий діджей (DJ) Девід Гетта зміг відчути, як воно - мати за власними плечима 60-річну кар'єру. І не він один. Власний досвід теж показує, що FaceApp бездоганно "старить" не лише знаменитості. Приміром, моє власне "дідівське" відображення напрочуд схоже на мого батька й діда в старості. Тож FaceApp дозволяє водночас провести й тест на батьківство без ДНК-аналізів та лабораторій.

Ще не встиг оговтатися від першого шоку, а тебе ошелешує ще один, адже цей додаток - наочний приклад того, в яких масштабах сьогодні можна маніпулювати фотографіями та зображеннями. Сама програма базується на штучному інтелекті (ШІ), котрий добре знається на природних процесах старіння та може застосувати їх до будь-якого обличчя.

Можливість зазирнути в майбутнє? Редактор DW Патрік Ґроссе після обробки його фото в FaceApp

Але й це ще не все. Диво-додаток відкриває також небачені можливості для тих, кому кортить знову відчути себе на кілька років молодшим, віртуально "приміряти" на собі якусь цікаву зачіску чи невеличку борідку. Однак задоволення це не безкоштовне. Лише за елементарні зміни - подивитись як ти виглядаєш з чубчиком або хіпстерською борідкою - не доводиться платити. Якщо ж хочеш більших змін, то тоді вже плати. Приміром, якщо кортить приміряти на собі стильні вуса, то така розкіш лише для передплатників - 44 євро одним платежем або 20 євро на рік.

FaceApp відкриває небачені можливості для любителів експериментувати з власними фото

Здається, що мільйони людей відкрили для себе й уподобали різноманітні функції FaceApp. А для розробника - російської компанії Wireless Lab - ця програма взагалі принесла шалений успіх. Скрізь у світі цей додаток входить до найпопулярніших щодо кількості завантажень для девайсів на платформах Apple та Android. Однак успіх прийшов не одразу, адже цей додаток вже близько двох років на ринку. Здається, це просто чистої води випадок, що знаменитості всього світу раптом відкрили її для себе.

Фото пенсіонерів для Володимира Путіна?

Лише згодом, вже після того, як фурор FaceApp обійшов онлайн-платформи та соціальні мережі, залунали перші критичні голоси. Адже компанія-розробник Wireless Lab розташована в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляється навіть у самому додатку. Жодної іншої інформації про цю фірму нема. Але якщо справді детально ознайомитися з інструкцію для експлуатації та з текстом угоди з користувачем щодо захисту даних, то захват від можливостей цієї програми одразу минає. Адже компанія-розробник не лише проводить збір даних клієнтів, а ще й зберігає їхні фотографії. Критики побоюються, що російська держава може використати ці дані в своїх цілях. Однак тут постає питання: яка користь Володимиру Путіну від мільйонів зображень людей пенсійного віку?

- Жодної, - відповідає керівник самої компанії Wireless Lab Ярослав Гончаров. За його словами, зберігаються та обробляються лише вихідні фотографії користувачів. Власне, те саме можна було б робити й у самому додатку. Однак Гончаров зазначає, що можливості додатку значно покращуються, якщо фотографії користувачів обробляються в хмарових технологіях.

Відповідні сервери для обробки цієї інформації розташовані не в Росії, а, приміром, у США, Сингапурі чи Ірландії, веде далі Гончаров. Крім того, самі сервери належать таким інтернет-компаніям як Amazon чи Google. Керівник російської компанії-розробника також запевняє, що більшість зображень користувачів знову зникають після двох діб зберігання. Щодо інших особистих даних, то їх не передають третім особам, хіба що рекламним компаніям-партнерам, зазначає Гончаров. Власне, тут немає нічого нового, адже ті самі Facebook чи Google так само широко обробляють дані користувачів чи передають їх своїм партнерам.

Дані в розпорядженні "супротивника"

Однак критиків не дуже переконують запевнення Гончарова. Приміром, головний уповноважений ФРН з питань захисту особистих даних Ульріх Кельбер (Ulrich Kelber) застерігає, що особисті дані можуть легко потрапити до рук не тих людей. Адже, за його словами, умови угоди для користувачів досить "розмиті".

Російська компанія, що збирає дані користувачів та зберігає їхні фотографії? У Сполучених Штатах вже забили на сполох. Відтоді як США сколихнули повідомлення про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року, тамтешні політики з неабияким острахом реагують на такі заяви. Тож не виключено, що вже скоро додатком FaceApp зацікавиться ФБР.

До речі американський сенатор від демократів Чак Шумер вже написав відповідного листа до ФБР. Він наполягає на тому, щоб ФБР спільно з відомством з питань захисту прав споживачів перевірило те, чи компанія-розробник цього додатку не передає даних своїх американських користувачів третім особам. На його думку, "дуже непокоїть" той факт, що "держава-супротивник, яка проводить кібератаки проти США", могла б отримати доступ до особистих даних багатьох американців. Так само серед членів Демократичної партії дедалі гучніше лунають голоси, що кандидати на пост президента на майбутніх президентських виборах мають негайно видалити свій профіль у цьому додатку.

Рівняння з багатьма невідомими

Після того, як перша хвиля обурення трохи вляглася, своє слово сказали й експерти, котрі застерегли від роздування панічних настроїв. Один французький фахівець з питань безпеки, відомий під псевдонімом Елліот Альдерсон, перевірив, які саме дані цей додаток непомітно передає у фоновому режимі. Виявилося, що насправді завантажуються тільки фотографії, котрі сам користувач і вибрав, розповів експерт у розмові з журналістами британського видання Guardian. Раніше в соціальних мережах нерідко зустрічалися твердження, що FaceApp може завантажувати на свої сервери всі фотографії на смартфоні.

Натомість насправді цей додаток передає далі лише модель та серійний номер смартфона, тобто дані, котрі запам'ятовують більшість з нинішніх додатків з метою аналізу даних користувачів, вважає французький експерт. Тож острах щодо FaceApp породила насамперед та обставина, що його фірма-розробник розташована в Росії, додає він. Однак і досі невідомо, чи можуть використовуватися фото користувачів у фоновому режимі для інших цілей. Так само невідомо, як і те, чи цей додаток справді може приблизно передати нашу зовнішність у поважному віці.