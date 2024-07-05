F-16 на підльоті: чого очікувати від західних винищувачів

Літаки F-16 найближчим часом надійдуть на озброєння України. DW розпитала експертів про те, як ЗСУ зможуть застосовувати ці винищувачі і чи змінять вони правила гри у війні РФ проти України.

Вже невдовзі Україна має отримати перші західні винищувачі F-16. 1 липня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про те, що дозвіл на експорт перших 24 літаків Україні вже надано і що їх поставлять уже найближчим часом.

F-16 - геймченджер у війні?

Опитані DW експерти єдині у думці, що F-16 стануть значним посиленням Збройних сил України. Але чи здатні західні винищувачі кардинально змінити правила гри у війні Росії проти України?

"(Чи будуть F-16. - Ред.) корисними? Безумовно. Чи змінять правила гри? На жаль, не дуже. Одна з речей, для якої вони будуть абсолютно необхідні - це ефективне підключення до системи протиповітряної оборони, яку має Україна. Вони будуть дуже ефективними в цій ролі. Крім того, вони будуть ефективними в тому, щоб відкинути (глибше у тил. - Ред.) частину російських літаків", - вважає експерт з питань безпеки Портсмутського університету Крістофер Морріс.

Такої ж думки дотримується й український авіаексперт Анатолій Храпчинський. "Це не геймченджер, це просто реальне посилення повітряних сил за рахунок отримання високоякісної зброї. Наші Повітряні сили зможуть розправити крило і працювати гарними засобами, які є високотехнологічними і якісними", - зазначив аналітик у розмові з DW.

На його переконання, отримавши винищувачі F-16 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення SAAB 340, обіцяні Швецією, українські збройні сили суттєво посилять свої спроможності. "Єдиний протокол зв'язку дозволяє F-16 працювати з вимкнутими радарами, при цьому використовувати радар Saab 340. І це збільшує радіус дії виявлення ворожих літаків або ворожих повітряних об'єктів для того, щоб потім іти на перехоплення і відпрацьовувати по тому напрямку", - пояснює авіаексперт.

Яким чином Україна зможе застосовувати F-16?

До місій, які виконуватимуть F-16, за прогнозом Крістофер Морріса, належатимуть завдання ударів на великій відстані і підтримка українських військ на передовій. При цьому експерт не вважає, що літаки будуть використовуватися у прямих повітряних боях проти російських винищувачів або для наземної підтримки в безпосередній близькості до лінії фронту. "Радари, якими вони оснащені, будуть дуже корисними для того, щоб відтіснити російські літаки. І залежно від того, якими системами озброєння вони будуть оснащені, вони можуть суттєво змінити хід бою, що розгортається. Але з точки зору фундаментальної зміни балансу конфлікту, це, на жаль, малоймовірно", - зазначає експерт.

Анатолій Храпчинський вважає, що одним з основних елементів використання F-16 буде протидія масованим ракетним обстрілам з боку Росії, а також відкидання російської авіації глибше у тил з метою мінімізувати використання нею керованих авіаційних бомб. Окрім того, літаки матимуть змогу завдавати ударів по російській важкій техніці і по системах протиповітряної оборони, розташованих на кордоні або у прифронтовій лінії. "Але, безумовно, ключовою задачею є перерізання логістики ворога. І це можливо за рахунок того озброєння, яке можуть нести ці літаки", - зауважив Храпчинський.

Експерт Університет Бундесверу імені Гельмута Шмідта Северін Плеєр (Severin Pleyer) натомість прогнозує, що F-16 насамперед виконуватимуть функції "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також зможуть створювати перешкоди для російських батарей протиповітряної оборони. "Однак проблема полягає в тому, що їх (літаків. - Ред.) немає в тій кількості, яка може бути необхідною для цього. І F-16 як такий - це лише один інструмент у тому наборі інструментів, який надається Україні", - зазначив він.

Тривала підготовка пілотів

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися поставити Україні близько 80 винищувачів F-16. Та для ефективного застосування цих літаків потрібні навчені пілоти і розвинена інфраструктура, зокрема якісні злітно-посадкові смуги. Северін Плеєр застерігає, що саме недостатня кількість підготовлених пілотів може стати проблемою для України. "Не вистачає пілотів. Тому буде достатньо літаків, щоб впоратися із загрозою як такою, але проблемою буде стандарт підготовки пілотів, які керуватимуть літаками. А також кількість пілотів", - зазначає він.

У зв'язку з цим Анатолій Храпчинський вважає за необхідне посилювати тиск на західних партнерів України для того, щоб була можливість розширювати бази для підготовки пілотів. Він нагадав, що навчання пілотів є довготривалим процесом. "Перехід Повітряних сил на літаки F-16 розрахований на два роки. Це передбачає і навчання інженерного складу, і офіцерів або управління, і безпосередньо пілотів", - зазначив експерт.

РФ прагнутиме знищити F-16

Експерти також застерігають, що після отримання Україною F-16 вони стануть однією з основних мішеней для російської армії. При цьому Росія насамперед намагатиметься знищити інфраструктуру авіабаз, а саме злітно-посадкові смуги та складські приміщення, щоб не дати винищувачам піднятися в повітря. "Вони (росіяни. - Ред.) спробують знищити наземну інфраструктуру. Це набагато легша мішень на відміну від самих F-16, бо вона не рухається", - припускає Крістофер Морріс.

Анатолій Храпчинський вважає за доцільне дислокувати безпосередньо в Україні лише ту кількість літаків, під яку є підготовлений інженерний склад і пілоти. Водночас якась кількість літаків, на його думку, має перебувати на авіабазах країн-партнерів. "Більшість цих літаків потрібно експлуатувати ближче до лінії фронту. Тому найвигідніше використання їх безпосередньо на території України. Зрозуміло, що буде доступна і буде знаходитися (в Україні. - Ред.) та кількість літаків, під яку є підготовлений інженерний склад і пілоти. Якась кількість літаків буде знаходитися в західних країнах на збереженні, вони будуть експлуатуватися хіба що для навчання або перенавчання наших пілотів", - прогнозує експерт.