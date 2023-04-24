Євросоюз та Україна взаємно визнаватимуть судові рішення

ЄС і Україна домовилися визнавати та виконувати судові рішення одне одного у цивільних або торговельних справах. Відповідна конвенція набуде чинності з вересня 2023 року.

Рада ЄС у понеділок, 24 квітня, повідомила про досягнуту домовленість членів Євросоюзу встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання і виконання іноземних судових рішень.

Гаазька конвенція є міжнародним договором, який зобов'язує учасників визнавати та приводити до виконання рішення, ухвалені в цивільних або торговельних справах в інших державах.

У ЄС висловили сподівання, що такий крок щодо України стане "важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі". "Із цим рішенням визнати та забезпечити виконання судових рішень одне одного зв'язки між ЄС і Україною стануть тільки міцнішими", - заявив міністр юстиції Швеції, яка головує в Раді ЄС, Гуннар Стреммер.

"Держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, наприклад, пов'язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією або дотриманням фундаментальних прав, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною", - йдеться у комюніке на сайті Ради ЄС.

Конвенцію про судові рішення розробили на Гаазькій конференції з міжнародного приватного права і підписали 2 липня 2019 року. Україна ратифікувала конвенцію у 2022 році, вона набуде чинності 1 вересня 2023 року.

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?