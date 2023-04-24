  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ЄС і Україна визнаватимуть судові рішення одне одного
ЄС і Україна визнаватимуть судові рішення одне одногоФото: picture-alliance/dpa/U. Baumgarten
Закон і правоУкраїна

Євросоюз та Україна взаємно визнаватимуть судові рішення

Ольга Журавльова
1 год. тому

ЄС і Україна домовилися визнавати та виконувати судові рішення одне одного у цивільних або торговельних справах. Відповідна конвенція набуде чинності з вересня 2023 року.

https://p.dw.com/p/4QU69

Рада ЄС у понеділок, 24 квітня, повідомила про досягнуту домовленість членів Євросоюзу встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання і виконання іноземних судових рішень.

Гаазька конвенція є міжнародним договором, який зобов'язує учасників визнавати та приводити до виконання рішення, ухвалені в цивільних або торговельних справах в інших державах.

У ЄС висловили сподівання, що такий крок щодо України стане "важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі". "Із цим рішенням визнати та забезпечити виконання судових рішень одне одного зв'язки між ЄС і Україною стануть тільки міцнішими", - заявив міністр юстиції Швеції, яка головує в Раді ЄС, Гуннар Стреммер.

"Держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, наприклад, пов'язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією або дотриманням фундаментальних прав, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною", - йдеться у  комюніке на сайті Ради ЄС.

Конвенцію про судові рішення розробили на Гаазькій конференції з міжнародного приватного права і підписали 2 липня 2019 року. Україна ратифікувала конвенцію у 2022 році, вона набуде чинності 1 вересня 2023 року.

Читайте також: Україна, Молдова, Грузія: який прогрес на шляху до ЄС?

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Руїни Бахмута

ISW: Росія хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація у Кельні, 2018 рік

Чому більшість німецьких турків голосує за Ердогана?

Чому більшість німецьких турків голосує за Ердогана?

Політика1 год. тому
урок статевого виховання в Італії досі буксує (архівне ілюстративне фото)

Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах

Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах

Освіта1 год. тому
Чи справді поширений антисемітизм серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Суспільство22 квітня 2023 р.
Українська біженка Ксенія та її донька Міріам

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Суспільство22 квітня 2023 р.
external

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Релігія21 квітня 2023 р.03:41 хв.
Михайло Ходорковський

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Політика21 квітня 2023 р.
На головну сторінку