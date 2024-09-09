Євросоюз наголосив на незаконності "виборів" у Криму

ЄС не визнає незаконних виборів, проведених владою РФ в анексованому Криму, та їхніх результатів. Брюссель обіцяє, що організатори заходу будуть покарані, і наголошує, що Крим - це Україна.

Європейський Союз засудив проведення Росією часткових регіональних і місцевих так званих виборів у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим і Севастополі. "ЄС не визнає ці так звані "вибори" та їхні результати в Криму. Вони не мають юридичної сили і не можуть спричинити жодних правових наслідків", - заявив у понеділок, 9 вересня, офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано. У Брюсселі оцінюють цей захід як чергове порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Керівництво Росії та особи, відповідальні за організацію цих незаконних дій, будуть притягнуті до відповідальності і понесуть покарання", - сказано далі в заяві.

У Брюсселі нагадали про те, що Крим - це Україна, а також про той факт, що резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року проголосила незаконними зусилля Москви з підриву національної єдності та територіальної цілісності України.

"Є один чіткий вихід із цієї війни: Росія повинна негайно припинити свою незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України і вивести всі сили і військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - резюмує Петер Стано.

Київ засудив вибори в анексованому Криму

Раніше так звані вибори у Криму розкритикувало МЗС України. Голосування було фарсом, порушенням міжнародного права і не мало нічого спільного з волевиявленням виборців, внаслідок чого було визнано недійсним, заявили в Києві. Політики, які брали участь у виборах, жодним чином не були легітимізовані українською стороною, а осіб, причетних до організації цього голосування на анексованому півострові, буде притягнуто до відповідальності, попередило українське МЗС.