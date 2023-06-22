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Євросоюз надає Україні ще 1,5 мільярда євро макрофіну

Ольга Журавльова
1 год. тому

Україна отримала п'ятий транш масштабної макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,5 мільярда євро.

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Прапори України та ЄС
Прапори України та ЄСФото: John Thys/AFP/Getty Images

Європейська комісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро. Про це у четвер, 22 червня, повідомила голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Twitter.

"Сьогодні ми спрямовуємо Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо підтримувати послуги та інфраструктуру України на плаву в її відважній боротьбі за свободу. Далі буде більше", - повідомила фонд дер Ляєн. Вона також нагадала, що Єврокомісія запропонувала фінансову підтримку Україні до 2027 року. "Ми налаштовані на довгострокову перспективу", - йдеться у повідомленні.

На це рішення Брюсселя відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Перемога України, як і підтримка ЄС, є гарантованою", - прокоментував це рішення Шмигаль у дописі в соцмережі Twitter, подякувавши партнерам.

П’ятий транш масштабної допомоги від ЄС

Нинішня допомога - п'ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік, повідомили у міністерстві фінансів України. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 мільярдів євро.

У 2023 році до державного бюджету України надійшло вже дев'ять мільярдів пільгових коштів від ЄС, нагадують в мінфіні.

Наступні транші в рамках програми будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених умов.

Нагадаємо, що 20 червня Єврокомісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування України у обсязі близько 50 мільярдів євро на період 2024-2027 років.

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