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Росія поповнила перелік країн-"податкових оаз"
Росія поповнила перелік країн-"податкових оаз"Фото: Vasily Fedosenko/ITAR-TASS/imago images
ЕкономікаЄвропа

Євросоюз додав Росію до чорного списку "податкових оаз"

Ольга Журавльова
1 год. тому

Діалог з Росією щодо оподаткування зайшов у глухий кут після повномасштабної війни в Україні, кажуть в Євросоюзі. Разом із 15 невеликими державами і територіями РФ долучилася до чорного податкового списку.

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Європейський Союз  у вівторок, 14 лютого, додав Росію до свого так званого чорного списку "податкових гаваней". У заяві блоку йдеться про те, що податкове законодавство Росії з 2022 року не змогло розвіяти занепокоєння щодо непрозорого ставлення до податкових справ міжнародних холдингових компаній.

"Крім того, діалог з Росією з питань, пов'язаних з оподаткуванням, зайшов у глухий кут після російської агресії проти України", - заявили в Європейській Раді.

До чорного списку додали також ще три юрисдикції - Британські Віргінські Острови, Коста-Рику та Маршаллові Острови. Оновлений обмежувальний список ЄС налічує 16 суб’єктів.

"Ми просимо всі країни, включені до списку, вдосконалити свою законодавчу базу і працювати над дотриманням міжнародних стандартів в оподаткуванні", - заявила міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

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Ще чотири країни, які, на думку ЄС, виправилися, були вилучені з переліку, а саме Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай. У переліку залишаються Панама, Багами, Фіджі, Американське Самоа, Ангілья, Гуам, Палау, Самоа, Тринідад і Тобаго, острови Терк і Кайкос, Американські Віргінські острови, Вануату.

Список "податкових гаваней" був створений ЄС у 2017 році після викриття гучних схем ухилення від сплати податків зокрема LuxLeaks та "панамських паперів". Фігуранти списку "податкових гаваней" наражаються на репутаційні збитки, підвищену увагу до їхніх фінансових операцій і ризикують втратити кошти ЄС, зокрема вони не мають права звертатися за допомогою до певних фондів  Податковий статус іноземної юрисдикції у враховують також при веденні дипломатичних справ з державами.

Наступний перегляд списку запланований на жовтень 2023 року.

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Росія поповнила перелік країн-"податкових оаз"

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