ЄС чекає реакції Мінська на заяву Путіна про ядерну зброю

Євросоюз не бачить підтверджень з боку Білорусі того, що погроза Путіна розмістити на її території ядерну зброю стоїть на порядку денному, проте "готовий до будь-якого сценарію", сказав офіційний представник ЄС.

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі "стало б подальшою ескалацією та прямою загрозою європейській безпеці", заявив у понеділок, 27 березня, на брифінгу у Брюсселі офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"Ми не бачили підтверджень від білоруської сторони того, що це стоїть на порядку денному або колись станеться. Але якщо це станеться, звичайно, будуть наслідки", - сказав він. Стано закликав дочекатися реакції на заяви президента РФ Володимира Путіна від режиму Олександра Лукашенка, "який вже є співучасником цієї жорстокої незаконної агресії" (війни проти України. - Ред.).

До цього верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель попередив, що Брюссель готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Москвою тактичної ядерної зброї на білоруській території. "Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір", - написав він у Twitter.

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Стано підтвердив на брифінгу, що такий крок не залишиться без відповіді з боку країн Євросоюзу, проте відмовився обговорювати санкції до їхнього ухвалення Радою ЄС, оскільки ця процедура суворо конфіденційна.

"Ми готові до будь-якого сценарію і переглядаємо цю підготовку (санкцій. - Ред.) у міру того, як розгортається конфлікт і наростає агресія. Кожне рішення про санкції пов'язане з конкретними подіями на місцях. Таким чином вони, звичайно, враховуватимуть нові події і ескалацію та будуть відповідним чином адаптовані", - уточнив Стано.

Наразі на розгляді країн ЄС перебуває новий пакет санкцій щодо режиму в Білорусі, запропонований Єврокомісією у лютому.