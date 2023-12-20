Європейський суд відкинув позов Абрамовича щодо санкцій

Роман Абрамович назвав своє включення до списку санкцій порушенням його основних прав. Він стверджував, що в оцінці ЄС його діяльності була допущена явна помилка.

Суд Європейського Союзу у Люксембурзі в середу, 20 грудня, відхилив скаргу російського бізнесмена-мультимільярдера Романа Абрамовича на рішення Євросоюзу включити його до списку санкцій на тлі російського збройного вторгнення в Україну.

Абрамович був внесений до чорного списку ЄС разом з російськими чиновниками, відомими бізнесменами та олігархами у березні 2022 року. В Євросоюзі заявили, що він "має давні і тісні зв'язки з Володимиром Путіним", "мав привілейований доступ до президента (РФ. - Ред.) і підтримував з ним дуже добрі відносини".

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На думку ЄС, ці зв'язки дозволили магнату "зберегти його значний статок", і, отже, "він отримав вигоду від російських керівників, відповідальних за анексію Криму або дестабілізацію України". ЄС також вказав, що Абрамович, будучи одним з провідних російських бізнесменів, забезпечував "істотне джерело доходу для уряду Росії".

Позов Романа Абрамовича

Роман Абрамович подав позов проти ЄС про скасування запроваджених проти нього санкцій у травні минулого року. Він стверджував, що в оцінці Європейського Союзу була "явна помилка", а рішення включити його в список є "порушенням основних прав" і "невиправданим втручанням" в його основні права, закріплені в законодавстві ЄС.

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З ухвали Суду ЄС також випливає, що Абрамович домагався від Євросоюзу виплати 1 мільйона євро своєму благодійному фонду для жертв конфліктів, в тому числі в Україні, створюваному у зв'язку з продажем лондонського футбольного клубу "Челсі", за шкоду репутації".

Продаж "Челсі" і благодійний фонд

У травні минулого року "Челсі" був проданий за 5 мільярдів доларів групі власників на чолі з Тоддом Болі. З цієї суми 3,08 мільярда доларів було передано благодійній організації Абрамовича.

Минулого тижня міністр Великобританії у справах Європи Лео Докерті заявив, що виручка від продажу заморожена на банківському рахунку Великобританії, а уряд в даний час "проходить процес створення незалежними експертами основи для управління грошима".

За словами Докерті, уряд Великобританії бажає, щоб ці гроші були якомога швидше спрямовані на допомогу Україні. Роман Абрамович, крім списку санкцій ЄС, фігурує в списку санкцій Великобританії.