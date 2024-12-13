Європейські країни пообіцяли гарантії безпеки Україні

Німеччина та її європейські партнери запевнили Україну в незмінній підтримці та у відданості тому, аби надати їй довгострокові гарантії безпеки. "Ми віддані наданню Україні міцних безпекових гарантій, включно з надійним і довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки", - ідеться у спільній заяві, ухваленій у четвер, 12 грудня, за підсумками зустрічі глав МЗС ФРН, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Великобританії та України з новопризначеною верховною представницею ЄС з зовнішньої і безпекової політики Каєю Каллас.

"Ми знову підтверджуємо нашу тверду підтримку всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні відповідно до міжнародного права", - також наголошується у Берлінській декларації. Автори заяви наголосили на непохитній відданості архітектурі європейської безпеки, заснованої на принципах Статуту ООН і ОБСЄ.

Зустріч була організована міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) для того, щоб обговорити кроки на випадок, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Україні після вступу на посаду 20 січня і наполягатиме на припиненні вогню. Перед початком переговорів Бербок вказала на єдність європейських країн у тому, що Україні потрібні жорсткі гарантії безпеки, повідомляє dpa. За її словами, це стане "чітким сигналом" для Росії. "Ми відстоюємо безпеку і майбутнє нашого європейського континенту", - наголосила вона.

Своє чергою Каллас наголосила на важливості зміцнити Україну на полі бою. "Що сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою вона буде на переговорах (...) І, звісно, саме Україна має сказати, коли вона готова сісти за стіл переговорів", - сказала вона.

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Україна наполягає на нових санкціях щодо РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який був присутній на зустрічі, закликав запровадити нові й жорсткіші санкції щодо Росії. Президент РФ Володимир Путін "розуміє тільки силу", заявив глава МЗС України. Він висловив сподівання, що спільні зусилля приведуть до "досягнення стратегічної мети - справедливого, всеосяжного і міцного миру в Україні".

Тим часом МЗС України у своїй заяві наголосило, що Берлінська декларація "чітко зазначає, що метою зусиль є перемога України". "Документ наголошує, що переговори про мир для України не можуть проводитися без України та без європейців на її боці. Міністри також підтверджують, що стійка безпека Європи нерозривно пов’язана з відновленням всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України на основі міжнародного права", - наголосили в МЗС.

Також в схваленій за підсумками зустрічі декларації наголошується підтримка України "на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, а також на шляху до вступу в ЄС", зазначили в МЗС.

Міністри окремо підтверджують намір і надалі підтримувати відбудову та відновлення України та зазначають, що у 2025 році Міжнародна конференція з питань відновлення України пройде в Італії, додали у дипломатичному відомстві.