Європарламент закликав збільшити військову допомогу Україні

Лише "постійне, стабільне та невпинно зростаюче постачання" сучасного західного озброєння Україні допоможе їй перемогти у війні з РФ і звільнити всі окуповані території, - резолюція Європарламенту до річниці вторгнення.

Європарламент закликав західних партнерів України "серйозно розглянути можливість передачі Україні винищувачів, гелікоптерів і відповідних ракетних комплексів, а також істотно збільшити обсяги поставок боєприпасів". Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Річниця російського вторгнення та війна агресії проти України", ухваленій у четвер, 16 лютого. У документі наголошується, що держави-члени ЄС повинні суттєво збільшити військову допомогу Києву та пришвидшити її надання, щоб дати змогу Україні не лише захистити себе від атак російської армії, а також відновити повний контроль над її територіями, тимчасово окупованими Росією. Резолюції підтримало 444 депутати, 26 проголосували "проти", 37 - утрималися.

Постачати всі види зброї без винятку

Євродепутати також закликали ЄС, США, Великобританію та Канаду "швидко виконати свою обіцянку забезпечити Україну сучасними бойовими танками" і наголосили на важливості підтримувати тісну координацію серед союзників для оперативного опрацювання запитів української влади "щодо важкого озброєння та передових систем протиповітряної оборони".

Головною метою України є перемога у війні проти Росії, тобто спроможність української армії витіснити російські сили з міжнародно визнаної української території, зазначається у резолюції. "Ця мета може бути досягнута лише шляхом постійного, стабільного та невпинно зростаючого постачання Україні всіх видів зброї без винятку", - переконані євродепутати.

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Не менша увага з боку керівних органів ЄС має бути приділена санкційній політиці проти Росії та Білорусі, яка повинна регулярно переглядатися та підсилюватися, йдеться у документі. Європарламент закликав Європейську Раду ухвалити вже анонсований десятий санкційний пакет до кінця лютого і "суттєво розширити сферу дії" обмежувальних заходів, заборонивши, зокрема, імпорт російського викопного палива, урану та алмазів, а також ввести санкції "проти всіх осіб, пов’язаних з так званою групою Вагнера та іншими фінансованими Росією збройними формуваннями".

Членство України в ЄС - геостратегічна інвестиція

Президент Росії Володимир Путін, інші російські керівники та їхні білоруські союзники, "які планували та віддавали відповідні накази розпочати цю агресивну війну проти України, мають бути притягнуті до відповідальності за вчинений ними злочин агресії", говориться у резолюції. У цьому зв’язку Європарламент знову звернувся до Єврокомісії та держав-членів ЄС із закликом працювати спільно з Україною над створення міжнародного спецтрибуналу для "судового переслідування злочину агресії, скоєного проти України керівництвом Росії та їхніми союзниками".

Загарбницька війна, розв'язана Росією проти України, "докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі", і ці нові обставини вимагають "сміливих, і комплексних політичних, безпекових і фінансових рішень з боку ЄС". Таким рішенням, на думку євродепутатів, може стати рішення євроінституцій відкрити переговори про вступ України до ЄС вже цього року. "Членство України в ЄС є геостратегічною інвестицією в об'єднану та сильну Європу і прирівнюється до прояву лідерства, рішучості та далекоглядності", - зазначається у резолюції.

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На прохання литовського депутата від групи лібералів Пятраса Ауштрявічюса, до тексту резолюції була внесена усна поправка, у якій міститься заклик до керівних органів ЄС та урядів країн-членів "продовжувати вживати заходів для подальшої ізоляції Російської Федерації, включно з її членством у міжнародних організаціях і їхніх керуючих органах, таких як Рада Безпеки ООН.