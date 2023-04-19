ЄП закликав почати переговори про членство Молдови у 2023-му

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Молдови, закликавши Брюссель розпочати переговори про вступ країни до ЄС до кінця 2023 року, а також запровадити санкції проти молдавських олігархів-утікачів.

Європейський парламент в середу, 19 квітня, ухвалив резолюцію щодо Молдови, в якій закликав Брюссель розпочати переговори з Кишиневом щодо вступу до ЄС до кінця 2023 року. Умовою цього має стати виконання Молдовою дев'яти кроків, визначених Європейською комісією. На думку євродепутатів, членство Молдови у ЄС стане геостратегічною інвестицією в об'єднану та сильну Європу.

Водночас парламент закликав уряд Молдови продовжувати реформи в галузі демократії та верховенства закону, домагатися повної реалізації угоди про асоціацію з ЄС та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також боротися з організованою міжнародною злочинністю.

Санкції проти молдавських олігархів

У резолюції депутати закликають ЄС негайно запровадити санкції проти молдавських олігархів Ілана Шора та Влада Плахотнюка, їхніх компаній та політичних організацій, а також екстрадувати обох до Молдови, щоб вони могли постати перед судом.

Парламент також просить ЄС розширити сферу дії санкцій, щоб вони поширювалися на акти корупції, які підривають безпеку, стабільність, конституційні та демократичні засади у Молдові.

Країна зазнає тиску з боку Росії та спроб дестабілізувати проєвропейський уряд, а також економічних потрясінь через війну Росії проти України, зазначають у Європарламенті. Водночас ЄП вітає лідерство президента Молдови Майї Санду та влади країни у вирішенні цих проблем.

Читайте також: Дебати в Європарламенті: Росія діє у Молдові методами КДБ

ЄС має підтримати Молдову у досягненні енергонезалежності

Депутати засудили енергетичний шантаж Молдови з боку Росії та підтримали зусилля Кишинева щодо підвищення енергетичної безпеки за рахунок диверсифікації джерел, зниження споживання та придбання енергоносіїв на європейському ринку. Європарламентарі наголошують, що Євросоюзу необхідно й надалі підтримувати Молдову у досягненні енергетичної незалежності від Росії.

Текст резолюції було ухвалено 555 голосами, проти виступили 49 євродепутатів, 26 утрималися.

Нагадаємо, Молдова стала кандидатом на вступ до Євросоюзу у травні 2022 року, подавши заявку щодо прискореної процедури разом з Україною.

Читайте також: ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати енергосектор