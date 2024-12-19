Європарламент закликав РФ звільнити політв’язнів Криму

Російський режим утримує в тюрмах понад 200 кримських політичних в’язнів, а ситуація з правами людини в Криму за 11 років окупації стрімко погіршилася. ЄП закликав посилити санкції проти усіх причетних до анексії Криму.

Через одинадцять років після незаконної анексії Росією Криму кримські татари та українці продовжують потерпати від грубих порушень прав людини, які скоює окупаційна влада: їх незаконно забирають до армії РФ, піддають примусовій паспортизації та русифікації, затримують за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі, піддають тортурами та позасудовим стратам. Про це йдеться у резолюції Європарламенту щодо погіршення ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму, яка була ухвалена у четвер, 19 грудня, у Страсбурзі.

Справи Абдулгазієва, Сулейманова, Данилович та інших політв'язнів

У назві резолюції згадуються справи окремих політв'язнів: "11-й рік окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією та погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму, зокрема справи Ірини Данилович, Тофіка Абдулгазієва та Амета Сулейманова".

Громадянського журналіста Амета Сулейманова у 2021 році засудили до 12 років позбавлення волі, правозахисницю Ірину Данилович викрали в Криму в 2022 році, звинуватили в зберіганні вибухівки та засудили до 6 років та 11 місяців позбавлення волі, нагадується в тексті резолюції. Активіста Тофіка Абдулхазієва арештували у 2019 році та засудили до 12 років колонії суворого режиму за сфабрикованими звинуваченнями, а з 2023 року він перебуває у тюрмі за 2700 кілометрів від Криму, йдеться далі в резолюції Європарламенту. У документі називаються імена ще 13 політичних в'язнів російського режиму в окупованому Криму.

"Європарламент вимагає негайного та беззастережного звільнення Ірини Данилович, Тофіка Абдулхазієва та Амета Сулейманова та інших політичних в’язнів, надання їм медичної допомоги і засуджує вироки, винесені проти важкохворих осіб, що є грубим порушенням міжнародних стандартів прав людини", - закликають євродепутати в ухваленій резолюції.

За 11 років російської окупації ситуація з правами людини в Криму стрімко погіршилась. На фото: російський прапор над будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Сімферополь, березень 2014 року Фото: Vasily Maximov/AFP via Getty Images

"РФ переслідує татар та українців Криму, щоб стерти їхню ідентичність"

Від репресивних дій окупаційної влади, яка від 2014 року фактично контролює український Крим, особливо потерпають кримські татари, українці та представники етнічних меншин, констатували євродепутати. Нині, як наголошується в резолюції, "у Росії налічується понад 200 кримських політичних в'язнів, з них 133 - кримські татари, 67 політичних в'язнів мають серйозні проблемами зі здоров'ям і потребують медичної допомоги".

"Європарламент засуджує триваюче переслідування Росією етнічних українців і систематичне переслідування корінних кримських татар, що має на меті стерти їхню ідентичність, спадщину та культуру, як це вже траплялося під час геноцидної депортації кримських татар у 1944 році", - говориться у документі.

Резолюція закликає міжнародну спільноту продовжувати політику невизнання російської анексії Криму та посилити санкції проти фізичних та юридичних осіб, які до неї причетні.

Крим - "лабораторія російської колоніальної експансії"

"Крим є лабораторією російської колоніальної експансії. Ті, хто наважуються стверджувати, що Крим - це нібито споконвічна російська земля, лише по-рабськи повторюють пропаганду імперіалістичного режиму, спеціалізацією якого є переписування історії", - заявив під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію, французький євродепутат від групи соціалістів Рафаель Глюксман. За його словами, кримські татари - "корінний народ, пригноблений (російськими. - Ред.) царями, який масово постраждав від сталінських депортацій, а тепер потерпає від переслідувань Путіна".

"Європа поряд з ними, керується принципами, на яких ґрунтується її існування, і ми ні в чому не поступимося імперіалістичній силі, яка загрожує існуванню цілих народів, атакуючи архітектуру безпеки нашого континенту", - заявив Глюксман.

Російська окупація Криму "занурила півострів у десятиліття темряви": жорстокі переслідування кримських татар і українців, громадських активістів і журналістів здійснюються в стилі радянського НКВД, заявив литовський євродепутат від групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, кричущі випадки судових вироків за сфабрикованими звинуваченнями проти громадських діячів Криму "показують справжнього Путіна".

"Не ухвалюйте порожніх резолюцій, натомість дайте Україні зброю"

Автори резолюції винесли у назву імена Данилович, Абдулхазієва та Сулейманова, а також додали імена ще 13 осіб, незаконно ув'язнених російським окупаційним режимом, "щоб їхні імена були зафіксовані, щоб агресор і поневолювач усвідомлював, що ми знаємо про них і вимагаємо їх негайного і беззастережного звільнення", сказав німецький євродепутат від Європейської народної партії Міхаель Галер (Michael Gahler).

Не ухвалювати "порожніх резолюцій", а натомість надати Україні зброю закликав представник крайньої правої групи Європарламенту "Європа суверенних націй", литовський євродепутат Пятрас Гражуліс. "Невже путінський режим менше переслідуватиме людей у Криму через те, що ми тут ухвалимо якусь резолюцію? Я прошу вас: послухайте президента України Зеленського. Дайте йому фінансування, про яке він просить, дайте йому зброю, про яку він просить, і дозвольте йому захищатися цією зброєю, а не ухвалюйте порожніх рішень", - закликав Гражуліс.