Резолюція Європарламенту: допомога Україні й санкції щодо РФ

Європарламент закликав посилити військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні, а також запровадити нові санкції проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. Євродепутати також висловили жаль через дзвінок Шольца Путіну.

Ухваленою в четвер, 28 листопада, масштабною резолюцією Європарламент закликав посилити і прискорити надання політичної, військової, гуманітарної, економічної та фінансової підтримки Києву. Євродепутати закликали ЄС та країни-члени надавати підтримку "до перемоги України", "аби покласти край агресивній війні Росії і дозволити Україні звільнити весь свій народ". Документ ухвалили 390 голосами "за" за 135 "проти", 52 парламентарів утрималися.

У своїй резолюції Європарламент, зокрема, просить ЄС і його країни-члени надати Україні літаки, ракети великої дальності, включно з TAURUS, сучасні системи ППО, а також прискорити постачання обіцяного обладнання для задоволення нагальних потреб України.

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Євродепутати наголосили, що всі країни Євросоюзу і союзники по НАТО повинні колективно й індивідуально взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну у військовому плані, щорічно виділяючи на це щонайменше 0,25 відсотка свого ВВП.

Європарламент просить Єврокомісію розробити подальші заходи підтримки української економіки як надаючи Києву додаткову фінансову допомогу, так і сприяючи інвестиціям у країну. Євродепутати також вважають за необхідне значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги ЄС Україні у зв'язку із систематичними атаками Росії на цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну, які залишили мільйони українців без основних послуг.

Нові санкції проти Росії

У своїй резолюції Європарламент також закликав вжити додаткових обмежувальних заходів проти РФ, а саме щодо секторів, які мають особливе економічне значення для цієї країни. Окремо в резолюції згадується металургійний, ядерний, хімічний, сільськогосподарський і банківський сектори російської економіки. Крім цього, євродепутати пропонують запровадити обмеження на ввезення російської сировини, зокрема алюмінію, сталевої продукції, урану, титану і нікелю, а також накласти повне ембарго на імпорт російського викопного палива і скрапленого природного газу. "Стеля" ціни на нафтопродукти з Росії також має бути знижена в координації з партнерами по G7, ідеться в резолюції Європарламенту. У документі наголошується на необхідності припинення будь-якої співпраці з Росією у сфері ядерної енергетики.

Євродепутати закликали країни-члени ЄС посилити санкції проти Росії Фото: Yves Herman/REUTERS

Термін дії санкцій ЄС щодо РФ після кожного їхнього подовження має бути збільшено до трьох років, наполягають євродепутати. На даний момент санкції щодо РФ постійно подовжують на шість місяців.

Тиск на Орбана і жаль через дзвінок Шольца Путіну

Крім того, у своїй резолюції Європарламент "наполегливо закликає держави-члени чинити активний тиск на уряд Угорщини, щоб він припинив безвідповідальну блокаду Європейського фонду миру, включно з нещодавно створеним Фондом допомоги Україні, який не дозволив виділити 6,6 мільярда євро у вигляді часткових компенсацій державам-членам, що надають військову підтримку Україні". Якщо ж фонд залишиться заблокованим до наступного саміту ЄС, запланованого на 19-20 грудня, то європарламентарі пропонують негайно створити новий формат, до якого увійдуть тільки ті країни ЄС, що готові і здатні надати військову допомогу Україні.

У своїй резолюції європарламентарі висловили переконання, що ЄС і його члени повинні брати участь у створенні майбутніх надійних гарантій безпеки України, заснованих на "Формулі миру" України і "Плані перемоги" президента Володимира Зеленського. Крім того, вони висловили жаль через нещодавню телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна.

Співпраця РФ і Північної Кореї

Європарламент засудив дедалі більшу ескалацію війни проти України з боку РФ, зокрема бомбардування цивільного населення і найважливіших об'єктів інфраструктури, а також випробування нових балістичних ракет в Україні та звернення Москви до Пхеньяна для надання їх північнокорейських військ.

Росія та Північна Корея уклали угоду про посилену співпрацю Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

"Ці нещодавні ескалаційні кроки є новим етапом війни і новим ризиком для безпеки Європи загалом", - ідеться в тексті резолюції. У зв'язку з цим Євросоюзу та іншим партнерам України слід вжити відповідних заходів, зазначають європарламентарі: "Жодні ядерні погрози з боку Росії не стримають ЄС від надання подальшої допомоги Україні для її самооборони".

Вони наполягають на запровадженні санкцій щодо фізичних та юридичних осіб у Північній Кореї, причетних до постачання зброї та військ, посередників, які сприяють цим угодам, а також розширенні санкційних режимів проти КНДР, Білорусі та Ірану з огляду на військову підтримку цими країнами агресивної війни Росії проти України. Крім того, пропонується включити до санкційних списків Євросоюзу всі основні китайські юридичні та фізичні особи, які безпосередньо підтримують агресивну війну Росії проти України і російський оборонний сектор.

Дебати Європарламенту щодо цієї резолюції відбулися 26 листопада.